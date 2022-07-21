Фінський виробник обладнання для енергетики та суднобудування Wärtsilä завершив вихід із рф — Finance.ua
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Фінський виробник обладнання для енергетики та суднобудування Wärtsilä завершив вихід із рф

Фондовий ринок
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Компанія Wärtsilä — фінський виробник обладнання для морського та енергетичного ринків — оголосила, що завершила плановий вихід із російського ринку після оголошення про скорочення діяльності у квітні 2022 року.
Про це йдеться у заяві компанії від 21 липня.
«Всі операції були закриті відповідно до місцевих норм. У ході різних процесів пріоритетом компанії Wärtsilä було забезпечення безпеки та благополуччя працівників», — йдеться у повідомленні.
У Wärtsilä додали, що «продовжують рішуче засуджувати вторгнення росії в Україну».
«Права людини, безпека та процвітання дуже важливі для Wärtsilä. Компанія повністю зобов’язалася дотримуватися всіх торговельних санкцій, і зараз вона припинила всі комерційні операції в росії у всіх бізнес-підрозділах», — наголосили в компанії.
У рамках виходу було закрито офіс Wärtsilä Digital Technologies (WDT) у Санкт-Петербурзі.
«За місцевими правилами, скорочена команда проведе останні процедури для завершення закриття, проте всі операції припинено. Компанія Wärtsilä створила нові науково-дослідні потужності за межами росії, щоб забезпечити безперебійне виконання зобов’язань», — пояснили в компанії.
У травні/червні Wärtsilä підписала угоди про продаж бізнесу Transas Navigator та Wärtsilä Vostok LLC місцевому менеджменту компаній.
За матеріалами:
Економічна Правда
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