Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії — Finance.ua

Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії
Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії — вирішили активувати варіанти виходу з рф, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.
Про це йдеться у заяві компанія PPG (власник Tikkurila).
Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати «мінімальний обсяг», необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.
Компанія також повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.
Tikkurila володіє трьома заводами у Петербурзі.
«Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку», — йдеться у заяві.
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