Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії — Finance.ua

Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії Вчора 11:45 — Фондовий ринок

Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у росії — вирішили активувати варіанти виходу з рф, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанія PPG (власник Tikkurila).

Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати «мінімальний обсяг», необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.

Компанія також повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.

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Tikkurila володіє трьома заводами у Петербурзі.

«Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку», — йдеться у заяві.

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