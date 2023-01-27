Фінський університет дозволив використання штучного інтелекту на уроках — Finance.ua

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Фінський університет дозволив використання штучного інтелекту на уроках

Технології&Авто
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Фінський університет дозволив використання штучного інтелекту на уроках
Фінський університет дозволив використання штучного інтелекту на уроках
Університет Ювяскюля (Фінляндія) дозволив використання штучного інтелекту у навчальному процесі.
Про це повідомляє Yle.
Школа економіки вишу створює перші інструкції щодо використання цього інструменту під час навчання.
«Ми не робимо спроб заборонити або обмежити використання штучного інтелекту в дослідженнях», — йдеться у пресрелізі вищого навчального закладу.
Заступник декана Вілма Луома-ахо вказала, що штучний інтелект має безліч можливостей для застосування, які допомагають студентам.
Програми штучного інтелекту, такі як чатбот ChatGPT, доступні та прості у використанні. Деякі навчальні заклади виступають проти їхнього використання. Доцент Мікко Ренкке вважає такий підхід недалекоглядним.
«Якщо ми зараз заборонимо використання ChatGPT, то чи маємо ми заборонити пошук через Google або перевірку у Word», — задається питанням доцент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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