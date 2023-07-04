Фінські компанії наторгували з рф на 1,5 млрд євро після початку війни — Finance.ua

Фінські компанії наторгували з рф на 1,5 млрд євро після початку війни Сьогодні 17:19 — Світ

Фінські компанії наторгували з рф на 1,5 млрд євро після початку війни

Фінські компанії з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наторгували з росією щонайменше на 1,5 млрд євро.

Про це йдеться в розслідуванні фінського суспільного мовника Yle на основі митної статистики.

Насправді, зазначають розслідувачі, ця сума значно більша, оскільки у вибірку потрапила лише частина фінських компаній, які ведуть торгівлю з росією. Також дані не є вичерпними через відсутність у них інформації про імпорт та експорт після 2022 року.

Наголошується, що частина цих коштів надійшла на рахунки компаній, чиї власники перебувають під санкціями та входять до ближнього кола президента рф путіна.

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За даними видання, вже після вторгнення росії в Україну товари з Фінляндії постачали, серед іншого, на великі російські рудники.

Наприклад, компанія Metso Outotec, що надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила трохи більше ніж за тиждень після російського вторгнення про припинення поставок до росії.

Але на практиці компанія продовжувала торгувати в росії ще принаймні кілька місяців після цього. Вона експортувала до рф, зокрема, запчастини та деталі, що зношуються, для обладнання. Клієнтами компанії були численні російські підприємства, якими володіють підсанкційні олігархи.

Незважаючи на те, що олігархи перебувають під санкціями, торгівля з компаніями, якими вони володіють, може бути законною.

За словами відповідальної за санкції Міністерства закордонних справ Фінляндії Пії Саріваари, торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у ній становить до 50%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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