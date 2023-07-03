Україна запровадила санкції проти 190 фізосіб та 290 компаній: до списку потрапив грузинський авіаперевізник — Finance.ua

Україна запровадила санкції проти 190 фізосіб та 290 компаній: до списку потрапив грузинський авіаперевізник Сьогодні 15:19 — Казна та Політика

Україна запровадила санкції проти 190 фізосіб та 290 компаній: до списку потрапив грузинський авіаперевізник

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 364/2023 про набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції. Обмеження торкнулися більш ніж 190 фізосіб та 290 компаній.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, санкції здебільшого стосуються росіян. Також до санкційного списку потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до рф.

«Президент запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи, в основному росіян, їх заводів та компаній, а також проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі», — зазначив глава Офісу президента.

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Раніше Зеленський указом № 321/2023 ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції щодо 178 фізичних осіб. До списку потрапив голова Конституційного суду рф Валерій Зорькін та інші судді, зокрема, Гадіс Гаджієв та Юрій Рудкін.

Довідка Finance.ua:

Британія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із кремлем, на доступ до британської юридичної експертизи;

міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії та одну особу, які пов’язані з російською військовою групою ПВК «Вагнер» та її засновником і власником Євгеном Пригожиним, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів.



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