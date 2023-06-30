Обхід санкцій та атомна галузь: Зеленський закликає ЄС посилити тиск на росію в новому пакеті — Finance.ua

Обхід санкцій та атомна галузь: Зеленський закликає ЄС посилити тиск на росію в новому пакеті
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз у наступному, 12-му санкційному пакеті посилити увагу до протидії обходу росією санкцій через треті країни і ввести обмеження до атомної галузі рф.
На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента.
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«Я вдячний за нещодавно ухвалений одинадцятий санкційний пакет Євросоюзу, який продовжує справедливу політику тиску на всіх, хто робить можливими агресію й терор. Важливо не зупинятись у санкціях. Що менше буде пауз, то менше росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції. Дякую, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням росії обійти санкції через треті країни, таку увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС», — сказав Зеленський.
Він зауважив, що, на жаль, багато ракет, які російські терористи застосовують зараз проти життя в Україні, були вироблені нещодавно та містять критичні компоненти, які зроблені компаніями вільного світу.
«З цим не можна миритися. Маємо разом повністю зупинити використання росією технологій вільного світу заради агресії проти свободи», — підкреслив Президент.
За його словами, не можна також терпіти й того, що росія робить із нашою Запорізькою атомною електростанцією. Президент нагадав, що це найбільша в Європі АЕС, а російські терористи її замінували.
«У нас є конкретна інформація від нашої розвідки, і ми представили її, зокрема, дипломатам європейських країн. Як і, до речі, інформацію про використання росією іноземних компонентів для виробництва ракет. російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж», — наголосив Зеленський.
Довідка Finance.ua:
- Європейський Союз 23 червня ухвалив та оприлюднив подробиці 11-го пакета санкцій проти російської федерації;
- зокрема, він містить механізм протидії обходу обмежень росією, що має вплинути на російський ВПК і їхню здатність виробляти ракети.
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