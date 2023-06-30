Обхід санкцій та атомна галузь: Зеленський закликає ЄС посилити тиск на росію в новому пакеті — Finance.ua

Обхід санкцій та атомна галузь: Зеленський закликає ЄС посилити тиск на росію в новому пакеті Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Обхід санкцій та атомна галузь: Зеленський закликає ЄС посилити тиск на росію в новому пакеті, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз у наступному, 12-му санкційному пакеті посилити увагу до протидії обходу росією санкцій через треті країни і ввести обмеження до атомної галузі рф.

На цьому глава держави наголосив, виступаючи на засіданні Європейської ради, повідомляється на сайті Президента.

«Я вдячний за нещодавно ухвалений одинадцятий санкційний пакет Євросоюзу, який продовжує справедливу політику тиску на всіх, хто робить можливими агресію й терор. Важливо не зупинятись у санкціях. Що менше буде пауз, то менше росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції. Дякую, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням росії обійти санкції через треті країни, таку увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС», — сказав Зеленський.

Він зауважив, що, на жаль, багато ракет, які російські терористи застосовують зараз проти життя в Україні, були вироблені нещодавно та містять критичні компоненти, які зроблені компаніями вільного світу.

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«З цим не можна миритися. Маємо разом повністю зупинити використання росією технологій вільного світу заради агресії проти свободи», — підкреслив Президент.

За його словами, не можна також терпіти й того, що росія робить із нашою Запорізькою атомною електростанцією. Президент нагадав, що це найбільша в Європі АЕС, а російські терористи її замінували.

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«У нас є конкретна інформація від нашої розвідки, і ми представили її, зокрема, дипломатам європейських країн. Як і, до речі, інформацію про використання росією іноземних компонентів для виробництва ракет. російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж», — наголосив Зеленський.

Довідка Finance.ua:

Європейський Союз 23 червня ухвалив та оприлюднив подробиці 11-го пакета санкцій проти російської федерації;

зокрема, він містить механізм протидії обходу обмежень росією, що має вплинути на російський ВПК і їхню здатність виробляти ракети.

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Укрінформ За матеріалами:

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