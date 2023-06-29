ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії — Finance.ua
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ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії

Фондовий ринок
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ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії
ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії
Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.
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«Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це», — зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.
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Як повідомлялося, Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити. Через Каспійське море з Тегерана до москви йде дедалі більше можливих вантажів зі зброєю.
Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які росія закупила для війни в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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