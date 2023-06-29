ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії — Finance.ua

ЄС збирається продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до росії
Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.
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«Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це», — зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.
Як повідомлялося, Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити. Через Каспійське море з Тегерана до москви йде дедалі більше можливих вантажів зі зброєю.
Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які росія закупила для війни в Україні.
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