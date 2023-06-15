Бізнес з корінням з Ірану продовжує працювати в Україні: у яких сферах та де (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес з корінням з Ірану продовжує працювати в Україні: у яких сферах та де (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Фондовий ринок

Бізнес з корінням з Ірану продовжує працювати в Україні: у яких сферах та де (інфографіка)

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україні було 1099 компаній з власниками з Ісламської республіки Іран.

Про це пише Опендатабот.

Перед повномасштабним вторгненням в Україну зафіксовано понад тисячу компаній з власниками з Ісламської Республіки Іран. Це бізнеси у галузі торгівлі, будівництва, ІТ, консультування та в ресторанній сфері.

Слід відзначити, що компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, задіяні в ІТ-сфері та консультуванні з бізнес-питань.

Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Цікаво, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з власниками з ІРІ не знайдено.

Інфографіка: Опендатабот

У 2022 статистичну звітність про результати своєї роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками. Лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки або подали нульові декларації.

Найбільший дохід по результатах першого року війни зафіксований у ТОВ «Зіба» — 95,1 млн грн. Ось як виглядає топ-10 українських компаній з іранським корінням:

Таблиця: Опендатабот

Санкції проти Ірану

Наприкінці травня Верховна Рада ввела в дію рішення РНБО та запровадила санкції проти ісламської держави.

Рішення передбачає обмеження торгівлі з Іраном, блокування транзиту ресурсів українською територією для його резидентів, а також блокування капіталів резидентів ІРІ в Україні на 50 років.

Співпраця з компаніями, що потрапили під санкції, належить до ризикових видів діяльності та привертає підвищену увагу правоохоронних органів.

Опендатабот створив Реєстр українських компаній , пов’язаних з Іраном, де можна знайти список таких бізнесів та перевірити контрагентів і партнерів.

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