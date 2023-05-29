Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану на 50 років — Finance.ua

Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану на 50 років Сьогодні 11:12

Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану на 50 років

Президент Володимир Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану терміном на 50 років.

Відповідний проект постанови глави держави, яким пропонується затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року, уже зареєстрований у Верховній Раді (№ 9333). Документ передбачає застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Ісламської Республіки Іран.

У додатках до проекту зазначається, що указ Зеленського, яким він увів в дію рішення РНБО від 27 травня про санкції стосовно Ірану, набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України зазначеного рішення Ради нацбезпеки, відповідно до Закону України «Про санкції».

В опублікованому рішенні РНБО йдеться про підтримку внесених Кабінетом міністрів України пропозицій щодо санкцій проти Ірану та визначено, що термін їх дії - 50 років. Зокрема, пропонується:

запровадити повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану та на послуги, що пов’язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни;

припинити транзит ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних із зазначеними вище операціями;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ірану, запобігати виведенню капіталів резидентами за межі України.

Крім того, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій та прав на інтелектуальну власність, запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в Іран, зупинити обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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