Фінська компанія вимагає від рф мільярдні компенсації за незаконну конфіскацію активів — Finance.ua
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Фінська компанія вимагає від рф мільярдні компенсації за незаконну конфіскацію активів

Фондовий ринок
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Фінська компанія вимагає від рф мільярдні компенсації за незаконну конфіскацію активів
Фінська компанія вимагає від рф мільярдні компенсації за незаконну конфіскацію активів
Фінська енергетична компанія Fortum заявила, що розпочала арбітражний процес проти російської влади.
Про це повідомляє Yle.
Компанія вимагає від рф компенсації за незаконне конфіскування її активів. Сума компенсації відповідає вартості акцій ПАТ «Фортум» та інвестицій у російський ринок.
Сума позову може становити кілька мільярдів євро.
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Зазначається, що у квітні 2023 року російська влада незаконно вилучила активи Fortum, і компанія втратила контроль над своїми російськими підприємствами. Fortum назвав дії росії грубим порушенням міжнародного права.
Вже у липні 2023 року Fortum надіслала російській владі повідомлення про судовий розгляд. Проте російський уряд не відреагував.
Fortum списала російські активи на 1,7 млрд євро у серпні минулого року.
За матеріалами:
Укрінформ
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