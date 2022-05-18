Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями

Вчора 09:34Фондовий ринок
153
Фінська газова компанія Gasum заявляє, що не буде платити за російський газ в рублях і не використовуватиме запропоновану «Газпромом» схему оплати за газ.
У своїй заяві компанія повідомила, що переговори щодо довгострокового газового контракту з «Газпромом» зараз є спірними, і тепер Gasum звернеться до арбітражу, пише CNN.
Фінська компанія зазначила, що веде переговори з «Газпромом» з минулого року, але в квітні росіяни надіслали листа, у якому вимагали проводити оплати в рублях.
Gasum заявив, що «не приймає вимогу „Газпром Експорту“ про перехід на рублеві платежі і, отже, не здійснюватиме платежі в рублях або згідно з запропонованою „Газпром Експортом“ схемою платежів».
Крім того, у компаній є значні суперечки й за іншими претензіями, поданими щодо контракту.
«Загалом, це те, з чим Gasum не може погодитися і вирішив передати суперечки щодо контракту до арбітражу. Справа буде розглянута в арбітражі», — зазначили в компанії.
Gasum попереджає, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії. Компанія заявила, що готується до цієї ситуації зі своїми клієнтами та урядом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.