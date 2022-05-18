Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями — Finance.ua

Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями
Вчора 09:34 — Фондовий ринок
Фінська газова компанія Gasum заявляє, що не буде платити за російський газ в рублях і не використовуватиме запропоновану «Газпромом» схему оплати за газ.
У своїй заяві компанія повідомила, що переговори щодо довгострокового газового контракту з «Газпромом» зараз є спірними, і тепер Gasum звернеться до арбітражу, пише CNN.
Фінська компанія зазначила, що веде переговори з «Газпромом» з минулого року, але в квітні росіяни надіслали листа, у якому вимагали проводити оплати в рублях.
Gasum заявив, що «не приймає вимогу „Газпром Експорту“ про перехід на рублеві платежі і, отже, не здійснюватиме платежі в рублях або згідно з запропонованою „Газпром Експортом“ схемою платежів».
Крім того, у компаній є значні суперечки й за іншими претензіями, поданими щодо контракту.
«Загалом, це те, з чим Gasum не може погодитися і вирішив передати суперечки щодо контракту до арбітражу. Справа буде розглянута в арбітражі», — зазначили в компанії.
Gasum попереджає, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії. Компанія заявила, що готується до цієї ситуації зі своїми клієнтами та урядом.
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