Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями — Finance.ua

Фінська газова компанія відмовляється платити за російський газ рублями

Вчора 09:34 — Фондовий ринок

Фінська газова компанія Gasum заявляє, що не буде платити за російський газ в рублях і не використовуватиме запропоновану «Газпромом» схему оплати за газ.

У своїй заяві компанія повідомила, що переговори щодо довгострокового газового контракту з «Газпромом» зараз є спірними, і тепер Gasum звернеться до арбітражу, пише CNN

Фінська компанія зазначила, що веде переговори з «Газпромом» з минулого року, але в квітні росіяни надіслали листа, у якому вимагали проводити оплати в рублях.

Gasum заявив, що «не приймає вимогу „Газпром Експорту“ про перехід на рублеві платежі і, отже, не здійснюватиме платежі в рублях або згідно з запропонованою „Газпром Експортом“ схемою платежів».

Крім того, у компаній є значні суперечки й за іншими претензіями, поданими щодо контракту.

«Загалом, це те, з чим Gasum не може погодитися і вирішив передати суперечки щодо контракту до арбітражу. Справа буде розглянута в арбітражі», — зазначили в компанії.

Gasum попереджає, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії. Компанія заявила, що готується до цієї ситуації зі своїми клієнтами та урядом.

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