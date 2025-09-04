FinRetail 2025: ключова фінансова подія цієї осені Сьогодні 10:10

FinRetail 2025: ключова фінансова подія цієї осені

📅 16 вересня Київ стане центром фінансового та рітейл-світу — саме тут відбудеться щорічна конференція FinRetail 2025. Захід збере представників банківської сфери, e-commerce, fintech-компаній та державних інституцій. Протягом одного дня учасники обговорюватимуть, як змінюються платіжні інструменти, які тренди формують нову економіку та які рішення допоможуть бізнесу адаптуватися до викликів. Долучитися можна особисто або онлайн.

Чому це варто відвідати?

Фінансовий ринок України стрімко трансформується. Щодня з’являються нові цифрові сервіси, інноваційні платіжні технології та підходи до взаємодії з клієнтами. Учасники конференції отримають унікальну можливість побачити, куди рухається галузь, і зрозуміти, як ці зміни позначаться на банках, рітейлі та fintech-бізнесі.

FinRetail 2025 — це не просто серія доповідей. Це майданчик для обміну ідеями, прогнозами та досвідом між державою, бізнесом і технологічними компаніями.

Хто виступить?

У програмі — виступи ключових фігур фінансового та бізнес-сектору:

Олексій Шабан, заступник голови НБУ. Він візьме участь у дискусії «Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень», також Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ Андрій Поддєрьогін розповість про нові можливості для рітейлерів приймати оплату за товари та послуги.

Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. Вона пояснить, які податкові правила готуються, як змінюється регулювання ринку та які інструменти держава планує впроваджувати у фінансовій сфері.

Андрій Длігач, стратег і футуролог, Advanter Group — про економіку прориву та майбутні горизонти для бізнесу.

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу WOG — учасник дискусії про колаборації між бізнесами.

Кирило Єжов, Kantar Україна — про конкурентне поле фінансів у сучасних умовах.

Валентина Комарова, CMO VARUS.UA — представить кейс e-grocery та модель «їжі за підпискою».

Сергій Грабчак, CMO Ощадбанку.

Віталій Колісник (Аврора) разом з Володимиром Тимченком (ПриватБанк) — тема «Фінтех на касі: інновації для клієнтів».

Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON — про майбутнє цифрових платежів у рітейлі та e-commerce.

А також понад 20 інших експертів з банків, державних структур та fintech-компаній.

Основні теми дискусій

нові сервіси та технології для клієнтів у фінансах і торгівлі;

роль держави у розвитку конкурентної економіки;

податкова інфраструктура для сучасного бізнесу;

cashless-тренди та цифрова трансформація в Україні.

Конференція об’єднує практичний досвід компаній і стратегічний погляд регуляторів, тому учасники отримають комплексне розуміння майбутнього ринку.

Формат і умови участі

🎟 OFFLINE — 8000 грн (спеціальна ціна до 07.09.2025)

повний день у Києві;

доступ до експо-зони FinTech & Ecom;

записи виступів та презентації;

кавові паузи, ланч, фуршет;

нетворкінг і розіграш призів.

💻 ONLINE — 4500 грн (спеціальна ціна до 07.09.2025)

пряма трансляція конференції;

доступ до записів і матеріалів;

онлайн-нетворкінг.

⚠️ Важливо: після 7 вересня ціна квитків зросте. Тож саме зараз найкращий момент, щоб забронювати участь.

Для кого FinRetail 2025?

Конференція буде корисною для банківських і фінансових фахівців, fintech-стартапів, представників e-commerce, страхового сектору, податкових консультантів та всіх, хто працює на стику фінансів і бізнесу.

Це можливість почути провідних експертів, дізнатися про новітні технології, отримати інсайти від державних регуляторів і знайти нових партнерів для розвитку власної справи.

👉 Реєструйтесь вже сьогодні та станьте частиною FinRetail 2025 — головної фінансової події осені! http://bit.ly/4lX43tM

