Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро — Finance.ua

Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро
Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги майже на 200 мільйонів євро. Це вже 27-ма партія військового обладнання для України. Загальна вартість оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Україні становить 2.5 мільярда євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
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Президент Фінляндії Александр Стубб схвалив відповідне рішення про надання військової допомоги Україні у п’ятницю, 31 січня.
«Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, розроблений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті», — наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодні деталі щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошуються. При наданні допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація в Силах оборони.
«Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішою частиною всієї цієї справи», — сказав міністр оборони.
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