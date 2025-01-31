Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро — Finance.ua
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Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро

Казна та Політика
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Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро
Фінляндія виділила Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро
Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги майже на 200 мільйонів євро. Це вже 27-ма партія військового обладнання для України. Загальна вартість оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Україні становить 2.5 мільярда євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
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Президент Фінляндії Александр Стубб схвалив відповідне рішення про надання військової допомоги Україні у п’ятницю, 31 січня.
«Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, розроблений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті», — наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
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З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодні деталі щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошуються. При наданні допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація в Силах оборони.
«Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішою частиною всієї цієї справи», — сказав міністр оборони.
За матеріалами:
suspilne.media
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