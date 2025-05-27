У сервісних центрах МВС можуть бути перебої в наданні низки послуг — Finance.ua

У сервісних центрах МВС можуть бути перебої в наданні низки послуг Вчора 19:45 — Казна та Політика

Головний сервісний центр МВС повідомив, що в Національній інформаційній системі ведуться позапланові технічні роботи, тому у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг.

Серед яких:

приймання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

призначення належного користувача.

Також там додали, що продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

«Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково», — додали у сервісному центрі МВС.

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