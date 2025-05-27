У сервісних центрах МВС можуть бути перебої в наданні низки послуг — Finance.ua
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У сервісних центрах МВС можуть бути перебої в наданні низки послуг

Казна та Політика
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Головний сервісний центр МВС повідомив, що в Національній інформаційній системі ведуться позапланові технічні роботи, тому у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні низки послуг.
Серед яких:
  • приймання теоретичних і практичних іспитів;
  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • призначення належного користувача.
Також там додали, що продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:
  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто;
  • бронювання номерних знаків;
  • продовження терміну зберігання номерів.
«Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково», — додали у сервісному центрі МВС.
За матеріалами:
Finance.ua
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