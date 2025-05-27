В Україні автоматично продовжили договори оренди держмайна в умовах війни — Finance.ua
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В Україні автоматично продовжили договори оренди держмайна в умовах війни

Казна та Політика
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В Україні автоматично продовжили договори оренди держмайна в умовах війни
В Україні автоматично продовжили договори оренди держмайна в умовах війни
Кабінет міністрів автоматично продовжив договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується в період воєнного стану, на шість місяців після закінчення війни.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Передбачено, що договори оренди державного та комунального майна, розташованого на визначених територіях, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, строк дії яких завершується в період воєнного стану, вважаються продовженими до дати, що настає через шість місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації та визначається із урахуванням переліку визначених територій», — йдеться у повідомленні.
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Окремо передбачено продовження договорів для мобілізованих. Якщо орендарем є фізична особа або ФОП, які були призвані на військову службу після введення воєнного стану, їхні договори продовжуються на шість місяців після припинення воєнного стану.
На такий самий термін продовжуються договори оренди майна в аеропортах та на аеродромах — до шести місяців після відновлення їх роботи.
Він зауважив, що для продовження договору оренди заява орендаря та окреме рішення орендодавця не потрібні. Орендна плата встановлюється на рівні останньої місячної плати за договором з урахуванням індексації.
Також договори оренди, які закінчуються протягом найближчих чотирьох місяців після набрання чинності цими змінами, автоматично продовжуються ще на чотири місяці.
За матеріалами:
Укрінформ
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