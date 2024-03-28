Фінляндія відмовила у дозволі на польоти турецькій авіакомпанії через її зв’язки з росією — Finance.ua

Фінляндія відмовила у дозволі на польоти турецькій авіакомпанії через її зв’язки з росією
Фінляндія відмовила у дозволі на польоти турецькій авіакомпанії Southwind Airlines через її зв’язки з росією.
Про це йдеться у заяві Агенції з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Traficom.
«Наша загальна оцінка показує, що значна частка власності та ефективний контроль над Southwind Airlines не належать турецьким фізичним чи юридичним особам, а пов’язані з російськими зацікавленими сторонами», — заявив генеральний директор Яркко Саарімакі.
Зазначається, що раніше авіаперевізник Southwind Airlines, що виконує рейси з Туреччини, звернувся до Traficom за дозволом на виконання польотів до Фінляндії. Traficom повідомила авіакомпанії, що дозвіл їй не буде наданий.
В обґрунтуванні вказано, що надання дозволу на діяльність Southwind Airlines було б неприпустимим відповідно до санкційних обмежень, що діють в ЄС.
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