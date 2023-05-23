Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua
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Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків

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Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
Фінкомітет схвалив законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт 9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.
Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Дмитро Кисилевський.
Проєкт закону передбачає дозвіл Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції в Україні.
«Вже кілька місяців на контакті з урядом перебувають агентство Miga (підрозділ Світового банку) та DFC (федеральне агентство розвитку США) — авторитетні структури, які страхують від воєнних ризиків інвестиції по всьому світу. Але їхня політика передбачає страхування лише іноземних інвестицій в Україну. Вітчизняні ж компанії не мають доступу до такого інструменту. Прийняття закону створить правові підстави для Експортно-кредитного агентства страхувати інвестиції від воєнних ризиків українських компаній в Україні», — зауважив Кисилевський.
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За словами нардепа, за приклад Україна має взяти Ізраїль, який фактично перебуває у стані війни багато років, але це не заважає йому мати потужну економіку. Не в останню чергу це вдалося завдяки ефективному механізму страхування воєнних ризиків.
«Переконаний, що в умовах війни базове питання, яке має вирішити наша держава — страхування інвестицій від воєнних ризиків. Цей механізм має з’явитись і запрацювати перед початком реалізації будь-яких програм відновлення інфраструктури та економіки. Надважливим він є і для реалізації розробленого за моєю ініціативою Плану розвитку переробної промисловості», — підкреслив Дмитро Кисилевський.
Міжнародний досвід страхування воєнних ризиків вказує на те, що такий поліс для бізнесу має коштувати в середньому 1−3% від обсягу інвестицій. Власники полісу зазвичай можуть розраховувати на компенсацію до 90% збитків проєкту, пов’язаних з війною.
Нагадаємо, інвестори отримають структурний пакет фінансування, що включає страхування воєнних ризиків з боку таких установ, як Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) та Фінансова корпорація розвитку (DFC), що покриває до 90% потенційних збитків.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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