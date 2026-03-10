FinAwards 2026: як проголосувати користувачам фінпослуг та хто серед номінантів премії Сьогодні 10:44

Премія FinAwards вже дев’ять років поспіль номінує визначних діячів та послуги фінансового ринку України. Головна мета — зафіксувати ключові досягнення гравців ринку та відзначити найкращих.

Цьогоріч переможців обиратимуть у понад 40 номінаціях. Серед претендентів на нагороди — банки, МФО та страхові компанії, інвестиційні та фінтех-компанії, YouTube і Telegram канали, блогери та інфлюенсери.

Банки відзначать у 14 номінаціях. Наприклад за звання «Картка № 1 в гаманці» поборються Пумб, àбанк, Укргазбанк, Кредобанк, monobank, ПриватБанк , Банк Власний Рахунок та інші.

Для Fintech компаній цьогоріч є три номінації. Наприклад, у номінації «Експерт року Fintech ринку» є 12 номінантів. Всі вони — активні гравці ринку, інноватори, експерти, рушії вирішальних для галузі змін. Серед номінантів є директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан, CEO та кофаундер Xpaid Олександр Рудь, CEO Moneyveo Сергій Сінченко, CEO UAPAY Юлія Федосюк, CBDO PSP PLATON Гела Слюсарук та інші.

Ознайомитися з повним переліком номінацій та номінантів, а також проголосувати за своїх фаворитів можна на сайті премії FinAwards 2026

Як відбувається визначення переможців?

Переможців премії обирають шляхом голосування користувачів та журі. Серед журі — лідери фінринку України, а саме представники банків, фінкомпаній, провідні експерти тощо. З боку користувачів до голосування можуть долучитися всі охочі. Для цього слід відкрити сайт премії, обрати потрібні номінації та віддати голос.

Голосування триватиме до 16 березня, після чого організатори займуться підрахунком голосів та визначенням переможців, яких оголосять на церемонії нагородження.

Церемонія нагородження FinAwards 2026

Захід пройде у Києві 27 березня. На івенті зустрінуться всі — і користувачі, і номінанти, разом утворюючи професійну спільноту знавців фінансових продуктів. Участь можлива як онлайн, так і офлайн.

FinAwards — одна із ключових і довгоочікуваних подій фінансового ринку України, де з року в рік не лише визначають найкращих його гравців, а й задають темп розвитку ринку на майбутнє!

Проведення премії можливе за підтримки партнерів. Цьогоріч, організаторам FinAwards — фінансовим порталам «Мінфін» та Finance.ua — допомагають генеральний партнер ПУМБ, технологічний партнер monobank і фінтех гіганти ринку онлайн-кредитування Slon Credit та Credit7.

