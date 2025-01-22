FinAwards 2025: що вже відомо про перші номінації та як обрати найкращих — Finance.ua
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FinAwards 2025: що вже відомо про перші номінації та як обрати найкращих

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FinAwards 2025: що вже відомо про перші номінації та як обрати найкращих
FinAwards 2025: що вже відомо про перші номінації та як обрати найкращих
FinAwards — премія, котра щороку об’єднує фінансовий світ в процесі відбору та визнання найкращих компаній, банків та МФО, які продемонстрували здобутки та на практиці підтвердили якість своїх послуг. Один із доказів цьому — голосування серед користувачів, які зможуть підтримати компанії, співпраця з якими мала найуспішніші результати.
Розповідаємо, що готує премія FinAwards 2025 та в яких номінаціях будуть обирати переможців.

Етапи премії

Для кращого розуміння процесу відбору переможців FinAwards 2025 коротко розкажемо про етапи премії:
  • 1 етап — подача заявок. Всі охочі компанії можуть заявити про свій намір стати номінантами;
  • 2 етап — процес модерації (триває до 19 лютого). Організатори перевіряють заявки, які надійшли на правильність подачі, відповідність номінанта до обраної ним номінації тощо.;
  • 3 етап — прийом голосів на сайті премії. Триватиме до 16 березня;
  • 4 етап — підрахунок голосів та визначення переможців конкурсу (до 27 березня);
  • 5 етап — церемонія нагородження переможців 28 березня.
Однак чи не найважливішим етапом є етап голосування. Доєднатися до нього можуть усі охочі на сайті премії. Для номінантів — це можливість підтвердити свої досягнення та здобутки, адже найчесніші голоси — це ті, які віддали безпосередньо користувачі їхніх послуг.

Що вже відомо про номінації?

Однією з найбільших категорій вже традиційно стане категорія «Фінансовий продукт». В ній будуть представлені банки, МФО, страхові компанії, Telegram- та YouTube-канали, сервіси криптообміну.
Серед номінацій у цій категорії, з-поміж інших, будуть такі:
  • Картка № 1 в гаманці;
  • Найдешевший кредит МФО;
  • Найкращий продукт страхової компанії: Зелена картка;
  • Найкращий YouTube-канал про фінанси;
  • Найкращий Telegram-канал про фінанси;
  • Найкраща інвестиційна пропозиція;
  • Найкращий сервіс криптообміну.
Участь у премії цьогоріч приймуть такі великі банки як ПУМБ (який також є генеральним партнером конференції), Таскомбанк, Радабанк тощо. Серед МФО номінантами будуть ШвидкоГрошi, Moneyveo, Credit7, а також інші представники ринку.
Для компаній, зокрема для банків і МФО, участь у FinAwards 2025 — це не лише можливість продемонструвати та підтвердити свої досягнення у якості надання послуг та розвитку сервісів, а й можливість краще зрозуміти потреби користувачів та обрати вектор напрямку у розвитку на наступний рік.
Тож не вагайтеся і долучайтеся до голосування після 19 лютого! Кожен голос може стати вирішальним.

🔎 FinAwards 2025. Усі деталі тут

За матеріалами:
Finance.ua
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