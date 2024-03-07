FinAwards 2024: хто обиратиме переможців і як долучитися до опитування — Finance.ua

FinAwards 2024: хто обиратиме переможців і як долучитися до опитування Сьогодні 09:10

FinAwards 2024: хто обиратиме переможців і як долучитися до опитування

Триває голосування за фіналістів премії FinAwards 2024, з-поміж яких вже зовсім скоро буде обрано переможців. На звання найкращих претендують понад 250 учасників фінансового ринку України.

Олексій Авраменко, член правління Євген Заіграєв, заступник директора ZEMINVEST Євген Носальський, комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий, президент Асоціації Українських банків (АУБ) Андрій Дубас, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко та багато інших. Загалом до заходу долучилися 26 членів журі. Обирати переможців будуть у 31 номінації. Свій внесок у цей процес зробить і поважне журі конкурсу. Це — беззаперечні експерти у фінансовій сфері, фахівці з інвестицій та МФО. Серед них CEO EasyPay, член правління ПриватБанку (з питань малого і середнього бізнесу), заступник директора ZEMINVEST, комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий, президент Асоціації Українських банків (АУБ), заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїта багато інших. Загалом до заходу долучилися 26 членів журі.

Члени журі також беруть участь у голосуванні на рівні із користувачами. Підтримати тих, хто, на вашу думку, заслуговує на перемогу, можна віддавши свій голос на сайті премії. Голосування триватиме до 17 березня.

Імена переможців у кожній з номінацій стануть відомі на церемонії нагородження, яка відбудеться 29 березня. Відвідувачі заходу зможуть зустрітися з лідерами фінансової галузі, завести корисні знайомства та знайти нових партнерів або ж клієнтів для бізнес-проєктів. Приємним бонусом стануть розважальна програма та фуршет.

Премію FinAwards заснували сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. З проведенням заходу цьогоріч нам допомагають 15 партнерів, серед яких найбільший банк України ПриватБанк , який у найскладніші часи продовжує обслуговувати понад 19 мільйонів активних клієнтів, навчальний центр Біржовий Університет (БУ) , який перетворює інвесторів-початківців на професіоналів та вчить їх заробляти на фондовому ринку, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit , який дозволяє клієнтові отримати потрібну послугу з будь-якого куточку світу.

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