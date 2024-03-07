FinAwards 2024: хто обиратиме переможців і як долучитися до опитування — Finance.ua

FinAwards 2024: хто обиратиме переможців і як долучитися до опитування
Триває голосування за фіналістів премії FinAwards 2024, з-поміж яких вже зовсім скоро буде обрано переможців. На звання найкращих претендують понад 250 учасників фінансового ринку України.
Обирати переможців будуть у 31 номінації. Свій внесок у цей процес зробить і поважне журі конкурсу. Це — беззаперечні експерти у фінансовій сфері, фахівці з інвестицій та МФО. Серед них CEO EasyPay Олексій Авраменко, член правління ПриватБанку (з питань малого і середнього бізнесу) Євген Заіграєв, заступник директора ZEMINVEST Євген Носальський, комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий, президент Асоціації Українських банків (АУБ) Андрій Дубас, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко та багато інших. Загалом до заходу долучилися 26 членів журі.
Члени журі також беруть участь у голосуванні на рівні із користувачами. Підтримати тих, хто, на вашу думку, заслуговує на перемогу, можна віддавши свій голос на сайті премії. Голосування триватиме до 17 березня.
Імена переможців у кожній з номінацій стануть відомі на церемонії нагородження, яка відбудеться 29 березня. Відвідувачі заходу зможуть зустрітися з лідерами фінансової галузі, завести корисні знайомства та знайти нових партнерів або ж клієнтів для бізнес-проєктів. Приємним бонусом стануть розважальна програма та фуршет.
Премію FinAwards заснували сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. З проведенням заходу цьогоріч нам допомагають 15 партнерів, серед яких найбільший банк України ПриватБанк, який у найскладніші часи продовжує обслуговувати понад 19 мільйонів активних клієнтів, навчальний центр Біржовий Університет (БУ), який перетворює інвесторів-початківців на професіоналів та вчить їх заробляти на фондовому ринку, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, який дозволяє клієнтові отримати потрібну послугу з будь-якого куточку світу.
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