FinAwards-2023: найкращий банк для малого та середнього бізнесу — Finance.ua

FinAwards-2023: найкращий банк для малого та середнього бізнесу Сьогодні 13:45 — Фондовий ринок

FinAwards-2023: найкращий банк для малого та середнього бізнесу

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Щороку поважне журі визначає найкращий банк для клієнтів МСБ. У цій номінації беруть участь банки, які надають комплексне банківське обслуговування для клієнтів малого та середнього бізнесу (зокрема ФОП), включаючи такі послуги як розрахунково-касове обслуговування, кредитування на розвиток бізнесу, можливість використання дистанційних систем управління рахунками для ведення підприємницької діяльності.

Усього за першість змагалися 17 банків.

Третє місце посів Ощадбанк. На другому опинився торішній переможець цієї номінації — ПУМБ.

А першість здобув ПриватБанк , який обслуговує понад 68% українських підприємців.

CEO компанії MyСredit Владислав Білан (праворуч) вручає нагороду керівнику департаменту малого бізнесу ПриватБанку Руслану Кисельову

"Попри війну наші клієнти не припинили бізнес, працюють виробництва, працює транспорт, життя продовжується, і бізнесу потрібні гроші для розвитку. Тому ми змінюємо процеси та модель ризик-менеджменту, впроваджуємо сучасні цифрові технології для максимального швидкого розгляду та обробки кредитних заявок, щоб кредити були найбільш доступними бізнесу.

У 2023 році ПриватБанк планує збільшити обсяги фінансування українського малого та середнього бізнесу щонайменше на 35% і залишитися надійним джерелом фінансування бізнесу, насамперед аграріїв та критично важливих галузей економіки", — розповіли Finance.ua в банку.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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