Фінансування європейських техностартапів впаде до $45 млрд у 2023 році — Finance.ua

Фінансування європейських техностартапів впаде до $45 млрд у 2023 році Сьогодні 22:37 — Фондовий ринок

Фінансування європейських техностартапів впаде до $45 млрд у 2023 році

Обсяг капіталу, інвестованого в європейські технологічні стартапи, зменшиться у 2023 році до $45 млрд.

Про це йдеться у звіті венчурної компанії Atomico, пише Reuters

Очікуваний показник на 55% менший порівняно з 2021 роком, коли обсяг інвестицій вперше перевищив $100 млрд. За підсумками 2022 року капітал, інвестований в європейські техностартапи, склав $82 млрд. Серед причин зниження зокрема те, що компанії, які перебувають на більш пізніх стадіях розвитку, відкладали залучення коштів.

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«Деякі стартапи, які залучили великі суми в 2021 році/на початку 2022 року, щоб досягти своєї мільярдної оцінки, побачать, що їхня оцінка впаде нижче позначки в мільярд доларів, — пояснив партнер Atomico Том Вемаєр. — Я очікую побачити більше подібного наступного року, оскільки ці компанії, ймовірно, вичерпують свій потенціал, і їм потрібно буде повернутися на ринок у 2024 або 2025 році, щоб вижити».

За даними Atomico, за п’ятирічний період із 2018 по 2022 рік мільярдної позначки досягли 257 європейських технологічних компаній.

Між тим, експерти прогнозують, що цьогорічний обсяг фінансування буде на 18% більшим порівняно з 2020 роком.

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«Якщо врахувати, наскільки перегрітими були ці два роки, той факт, що ми зросли порівняно з 2020 роком, свідчить про те, що Європа рухається у правильному напрямку, тим більше, що це єдиний глобальний регіон, який зростає порівняно з 2020 роком», — сказав Том Вемаєр.

Atomico очікує, що протягом наступних п’яти років кількість європейських стартапів на ранніх стадіях зросте з 41 тис. до 66 тис., а стартапів, які залучили щонайменше $20 млн, — подвоїться до 8 тис.

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