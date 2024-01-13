Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка) — Finance.ua
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Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам». Тепер його розглядатиме Верховна Рада України.
Про це пише Міносвіти.
Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)

Які зміни очікувати?

Жорсткого розділення на «бюджетників» і «контрактників» не буде. Більшість студентів навчатиметься за державним або регіональним замовленням, державними грантами, пільговими довгостроковими кредитами, коли вартість їхнього навчання повністю або частково сплачуватиме держава, а решту здобувачів фінансуватимуть за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)
Розмір державного гранту залежатиме від результатів зовнішнього оцінювання знань (ЗНО/НМТ) та може сягати до 100% покриття вартості навчання. Іншу частину студент співфінансуватиме або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит.
Система державного замовлення залишається. Найкращим студентам буде надано можливість безоплатно навчатися на місцях державного та регіонального замовлення за конкурсними балами абітурієнтів через адресну процедуру.
Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)
Бюджетні місця для вразливих категорій вступників збережуться. Якщо Верховна Рада оперативно ухвалить законопроєкт, нова система грантів запрацює вже з вересня 2024 року. Ці зміни сприятимуть зростанню фінансових ресурсів у сфері вищої освіти, посилять спроможність українців оплачувати здобуття вищої освіти завдяки механізму співфінансування та оптимізують використання держкоштів.

Довідка Finance.ua:

  • У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів. Заступник міністра освіти та науки України з питань вищої освіти Михайло Вінницький повідомив, що наразі працюють близько 170 державних вишів, які підпорядковані державі. Їхня кількість має зменшитися до 100. До кардинальних змін у системі вищої освіти, 15 років тому, в Україні діяли 350 вишів.
  • В одному з них навчалися 6,7 тисячі студентів. Зараз в Україні 300 закладів вищої освіти, у середньому по 3400 студентів на виш, що вдвічі менше. Інфраструктура розрахована для одного числа студентів, а їх уже наполовину менше.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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