Фінансування на ринку фінтех у світі знизилися: що зміниться до кінця року — Finance.ua

Фінансування на ринку фінтех у світі знизилися: що зміниться до кінця року Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Фінансування на ринку фінтех у світі знизилися: що зміниться до кінця року

Загальний обсяг фінансування на ринку фінтех та кількість угод у світі знизилися з 63,2 млрд дол. США в рамках 2 885 угод у другому півріччі 2022 року до 52,4 млрд дол. США в рамках 2 153 угод у першому півріччі 2023 року.

Про це повідомляють аналітики KPMG.

«Перші шість місяців 2023 року були складними для інвестиційного ринку в усьому світі. Деякі виклики були очікуваними: високий рівень інфляції, зростання відсоткових ставок, тривала повномасштабна війна в Україні, падіння вартості активів і тривалий брак пропозицій щодо виходу з ринку та продажу інвестицій; інші були менш очікуваними, зокрема, крах кількох банків у США», — сказано в дослідженні.

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Попри ринкову турбулентність та скорочення фінансування в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в країнах Америки фінансування фінтеху зросло з 28,9 млрд дол. США у другому півріччі 2022 року до 36 млрд дол. США у першому півріччі 2023 року.

У першому півріччі 2023 року також спостерігався високий рівень фінансування за деякими напрямами фінтеху. Так, у середині року фінансування фінтех-компаній, орієнтованих на логістику та ланцюжки поставок, значно перевищило всі попередні річні показники (8,2 млрд дол. США), а фінансування фінтех-компаній, орієнтованих на ESG, у розмірі 1,7 млрд дол. США випередило загальний обсяг фінансування за весь 2022 рік. Настрої фінтех-інвесторів можна охарактеризувати як дуже вибіркові.

Серед ключових тенденцій, які спостерігались у фінтех-секторі за останні шість місяців:

зростання уваги до операційної ефективності, стійких грошових потоків та прибутковості як з боку інвесторів, так і з боку фінтех-компаній, які прагнуть відтермінувати наступні раунди фінансування;

стійкість платіжного простору, зокрема платіжної інфраструктури залишається;

зменшення фінансування криптовалют у зв’язку з проблемами в секторі, в поєднанні зі збільшенням уваги до більш широких блокчейн-рішень;

стрімке зростання інтересу до потенційних кейсів використання генеративного штучного інтелекту (ШІ), особливо в кібербезпеці, страхових технологіях (insurtech) і технологіях управління інвестиціями (wealthtech).

Прогнози на другу половину 2023

Очікується, що в другій половині 2023 року виклики на ринку триватимуть, результатом чого може стати ще одне бурхливе півріччя.

Очікується, що штучний інтелект (ШІ) буде гарячою темою для розмов і, ймовірно, для фінансування, навіть якщо активність на ринку фінтех залишатиметься низькою. Однак, коли ринок почне стабілізуватися, фінансування фінтеху, ймовірно, пожвавиться.

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Зокрема, всі шанси на продовження та прискорення фінансування має сектор технологій управління платежами, а також сектори insurtech і wealthtech. Якщо ринкові умови покращаться, активність у сфері злиттів та поглинань (M&A) також може знову почати зростати, оскільки приватні інвестори та корпорації шукатимуть можливості для вигідних угод.

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