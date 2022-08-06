Фінансовий ринок метавсесвіту зросте до $50 млрд до 2026 року — Finance.ua

Фінансовий ринок метавсесвіту зросте до $50 млрд до 2026 року
Дослідницька та консалтингова компанія Technavio проаналізувала темпи зростання Metaverse. На думку аналітиків, через 4 роки фінансовий ринок метавсесвіту перевищить 50 мільярдів доларів.
Поданий звіт розглядає зростаючу індустрію у двох площинах: програмне та апаратне забезпечення, а також її вплив на географічні регіони. Документ отримав назву «Ринок метавсесвіту у фінансах за пунктами та географією — прогноз та аналіз на 2022-2026 роки».
Згідно з висновками аналітиків, інтерес до цієї галузі стрімко зростає у різних куточках нашої планети. Щорічний показник зростання тримається в районі 21%, і лише у 2022 році він прогнозується на рівні 20,11%. З такими темпами світовий ринок метавсесвіту у сфері фінансів подолає позначку $50 млрд до 2026 року.
Якщо орієнтуватися на географію, то найшвидше галузь набирає обертів у Північноамериканському регіоні. Близько 32% ринку припаде на цю місцевість. Канада і США тут виступають як безперечні лідери. Однак і країни з інших регіонів, як Китай і Німеччина, впевнено рухаються вперед.
Сполучені Штати Америки, а також їхні німецькі колеги, до речі, зайняли у 2022 році перші позиції у світовому крипто-рейтингу. Свою роль тут відіграло інституційне прийняття галузі та питання регулювання. Намагаються увірватися до топ-10 криптовалютних країн і Об’єднані Арабські Емірати.
Не обділили увагою експерти найкращі програми фінансового сектору метавсесвіту. До числа 7 топ-гаманців вони включили:
- MetaMask;
- Alpha Wallet;
- Trust Wallet;
- Coinbase;
- Math Wallet;
- Coinomi;
- Enjin Wallet.
На думку експертів Technavio, останнім часом метавсесвіт особливо сильно приваблює модну індустрію та електронну комерцію. І якщо з другим пунктом все зрозуміло, то «стиляги» виявились своєрідним сюрпризом.
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