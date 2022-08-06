Фінансовий ринок метавсесвіту зросте до $50 млрд до 2026 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансовий ринок метавсесвіту зросте до $50 млрд до 2026 року

Фінтех і Картки
235
Дослідницька та консалтингова компанія Technavio проаналізувала темпи зростання Metaverse. На думку аналітиків, через 4 роки фінансовий ринок метавсесвіту перевищить 50 мільярдів доларів.
Поданий звіт розглядає зростаючу індустрію у двох площинах: програмне та апаратне забезпечення, а також її вплив на географічні регіони. Документ отримав назву «Ринок метавсесвіту у фінансах за пунктами та географією — прогноз та аналіз на 2022-2026 роки».
Згідно з висновками аналітиків, інтерес до цієї галузі стрімко зростає у різних куточках нашої планети. Щорічний показник зростання тримається в районі 21%, і лише у 2022 році він прогнозується на рівні 20,11%. З такими темпами світовий ринок метавсесвіту у сфері фінансів подолає позначку $50 млрд до 2026 року.
Фінансовий ринок метавсесвіту зросте до $50 млрд до 2026 року
Якщо орієнтуватися на географію, то найшвидше галузь набирає обертів у Північноамериканському регіоні. Близько 32% ринку припаде на цю місцевість. Канада і США тут виступають як безперечні лідери. Однак і країни з інших регіонів, як Китай і Німеччина, впевнено рухаються вперед.
Сполучені Штати Америки, а також їхні німецькі колеги, до речі, зайняли у 2022 році перші позиції у світовому крипто-рейтингу. Свою роль тут відіграло інституційне прийняття галузі та питання регулювання. Намагаються увірватися до топ-10 криптовалютних країн і Об’єднані Арабські Емірати.
Не обділили увагою експерти найкращі програми фінансового сектору метавсесвіту. До числа 7 топ-гаманців вони включили:
  • MetaMask;
  • Alpha Wallet;
  • Trust Wallet;
  • Coinbase;
  • Math Wallet;
  • Coinomi;
  • Enjin Wallet.
На думку експертів Technavio, останнім часом метавсесвіт особливо сильно приваблює модну індустрію та електронну комерцію. І якщо з другим пунктом все зрозуміло, то «стиляги» виявились своєрідним сюрпризом.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.