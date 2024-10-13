Фінансові труднощі: поширені помилки, які призводять до безгрошів’я — Finance.ua
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Фінансові труднощі: поширені помилки, які призводять до безгрошів’я

Особисті фінанси
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Фінансові труднощі: поширені помилки, які призводять до безгрошів’я
Фінансові труднощі: поширені помилки, які призводять до безгрошів’я, Фото: freepik
Багато людей стикаються з проблемою відсутності коштів, оскільки часто отримують низьку зарплату. Проте справа не лише в цьому: є певні дії та негативні установки, які можуть призводити до фінансових труднощів.
Видання Milmo.co зібрало кілька поширених помилок, які допускає багато людей.

Бажання не відставати від інших

Досить часто люди намагаються наслідувати своїх знайомих, купуючи останні моделі гаджетів чи дорогі автомобілі.
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Страх виглядати бідніше за інших може призвести до покупок, які перевищують ваші фінансові можливості, що, безумовно, погіршує ситуацію.

Бездіяльність

Сидіти й просто чекати на можливості — це інфантильна позиція. Щоб покращити фінансовий стан, потрібно діяти.

Кредит до зарплати 👛

Подумайте про пошук більш оплачуваної роботи або про можливість взяти додатковий проєкт.

Обирати не ту справу

Є певна категорія людей, які хочуть отримувати від роботи лише задоволення, тому співають в караоке або ведуть блог, замість того, аби працювати за фахом.
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Звичайно, що робота має подобатись, але коли вона приносить копійки тривалий час, то пора задуматися, чи це ваш шлях. Або час шукати нові способи монетизації своєї діяльності.

Імпульсивні покупки

Нерідко люди ходять по магазинах і починають класти в кошик ті речі, які зовсім не планували. Десь побачили красиву сукню, десь — новий набір посуду і втратили над собою контроль.
Такі витрати призводять до того, що наші гаманці спустошуються. Завжди робіть списки, що вам потрібно.

Оточення «з'їдає» ваш бюджет

Звісно, що всі ми любимо відпочивати та гарно проводити час. Однак якщо щотижня ходити з друзями по закладах і добиратися на роботу автівкою для вас — дорого, то пора відмовлятися від цього. Бо так ми втрачаємо багато коштів, а потім дивуємось, чому не вийшло відкласти.

Довідка Finance.ua:

  • фінансова грамотність передбачає відповідальне ставлення до фінансових документів. Розуміння їх змісту та правильне зберігання дозволяє не лише контролювати власні фінансові справи, а й уникати помилок та фінансових ризиків;
  • середній клас часто стикається з унікальними фінансовими проблемами в сучасному економічному ландшафті. Зі зростанням вартості життя та стабільною зарплатою досягнення фінансового успіху може здатися складним. Ми розповіли про правила фінансового успіху для представників середнього класу.
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