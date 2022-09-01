Finance.ua запустив страхування домашніх улюбленців — Finance.ua

Finance.ua запустив страхування домашніх улюбленців Вчора 09:10 — Особисті фінанси

Finance.ua запустив страхування домашніх улюбленців

Гарна новина для власників домашніх улюбленців — відсьогодні на Finance.ua можна замовити страхування для котів та собак!

Finance.ua у партнерстві з українським сервісом SPOKK надають унікальну можливість для власника забезпечити себе фінансовою підтримкою та мати можливість надати кваліфіковану допомогу пухнастому другу, якщо з ним сталася халепа.

Які випадки покриває страхування:

отруєння;

укус іншої тварини;

дорожньо-транспортна пригода;

падіння з висоти;

побутові травми та травми отримані на прогулянці;

пошкодження зброєю;

протиправні дії третіх осіб.

Оформлення страховки та виплати відбуваються онлайн за декілька хвилин, а вартість страховки приємно здивує — лише 98 грн на місяць з максимальною сумою виплати в 25 000 грн.

Переходьте за посиланням та оформлюйте страховку для своїх домашніх улюбленців!

Трохи про партнера

SPOKK — це український InsurTech стартап. У січні 2020 року команда отримала перші вливання від інвестора зі Швеції Матіаса Еклефа при оцінці $1,2 млн та виграла грант $25 000 від Українського фонду стартапів.

SPOKK має 1000+ задоволених клієнтів, яким вже сплатила понад 67 000 грн за страховими випадками.

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