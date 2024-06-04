🎁Finance.ua дарує 2 сертифікати від Infoshina номіналом 5000 грн — Finance.ua

🎁Finance.ua дарує 2 сертифікати від Infoshina номіналом 5000 грн Сьогодні 15:50 — Страхування

🎁Finance.ua дарує 2 сертифікати від Infoshina номіналом 5000 грн

🛞Infoshina є прямими імпортерами шин марок Continental, Gislaved, Barum, Michelin, Goodyear, Kelly, Uniroyal, Fulda, Debica, Sava, Dunlop, Funtoma, Carleo, Presa і багатьох інших.

Finance.ua дарує 2 сертифікати на будь-яку продукцію від Infoshina номіналом 5000 гривень

Один безцінний переможець = один безцінний сертифікат 🏆

👇 Для участі у розіграші обов’язково потрібно:

1. Бути підписаним на канал « Експерти зі страхування ».

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💡 Результати розіграшу будуть оголошені 12 червня.

Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot. Офіційні умови розіграшу за посиланням

Візьміть участь і виграйте можливість придбати шини на своє авто в одному із найкращих магазинів України!

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