Fin Blogger Award: нагородили інвестора-наставника з найбільшою кількістю учнів — Finance.ua

Fin Blogger Award: нагородили інвестора-наставника з найбільшою кількістю учнів Сьогодні 21:50

Fin Blogger Award: нагородили інвестора-наставника з найбільшою кількістю учнів

Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award . Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.

Під час церемонії було вручено і нагороду в спеціальній позаконкурсній номінації «Інвестор-наставник із найбільшою кількістю учнів».

Інвестор-наставник — це людина, основна мета якої полягає в наданні фінансової підтримки та стратегічного керівництва, щоб допомогти інвестору досягти успіху.

Чим корисний інвестор-наставник:

поради щодо стратегії: інвестор-наставник може допомогти визначити оптимальну інвестиційну стратегію для досягнення ваших фінансових цілей. Може проконсультувати вас стосовно розподілу активів, вибору конкретних акцій чи інших фінансових інструментів, ризиків і потенційних доходів;

знання ринку та експертиза: інвестор-наставник, який має досвід і експертизу на фондовому ринку, може надати вам цінні рекомендації щодо конкретних компаній або секторів, які можуть бути перспективними для інвестицій. Вони можуть аналізувати тенденції, проводити фундаментальний аналіз компаній та допомагати вам зрозуміти динаміку ринку;

контроль ризиків: крім того, інвестор-наставник може виступати як контрольний механізм для інвестиційних рішень. Спеціалісти будуть нагадувати інвесторам-початківцям про важливі аспекти управління ризиками, допоможуть розпізнати можливі пастки та попередять про можливі небезпеки на ринку. Це може допомогти зменшити втрати та забезпечити більш ефективне управління інвестиційним портфелем.

Переможцем у цій номінації стала Уміда Самоєнко — інвесторка, що вклала понад $200 тис. у закордонний фондовий ринок, та додатково в нерухомість, автомобільний ринок та криптовалюту. Вона засновниця першої онлайн-школи з інвестицій в Україні FinUp.

«За три роки ми навчили 5 тисяч українців і дійсно пишаємося цим результатом. Якщо говорити про „фішки“, які ми застосовуємо у нашій школі - це навчання простою і зрозумілою мовою, наставництво для кожного учня, нетворкінг у чатах, експертні спікери та результативність курсів», — зазначила Самоєнко.

Куди вкласти $100? Порада від Самоєнко. В одному зі своїх нещодавніх відео Уміда Самоєнко В одному зі своїх нещодавніх відео Уміда Самоєнко розповіла , куди краще вкласти сотню доларів.

«Сьогодні є сотні варіантів, куди вкладати свої кошти. Але якщо ви дійсно хочете не втрачати гроші, а примножувати їх навіть під час кризи, я рекомендую обирати з найбільших компаній світу, які точно переживуть кризу і будуть розвиватися, масштабуватися і приносити своїм інвесторам прибутки. Я вважаю інвестиції у цінні папери найприбутковішим і найстабільнішим інструментом, якщо ви вмієте аналізувати акції», — радить інвесторка.

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