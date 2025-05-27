Fin Blogger Award 2025 ㅡ національна премія для лідерів інвестблогінгу — Finance.ua

Fin Blogger Award 2025 ㅡ національна премія для лідерів інвестблогінгу Вчора 10:10

Fin Blogger Award 2025 ㅡ національна премія для лідерів інвестблогінгу

Fin Blogger Award 2025 — це унікальна можливість для фінансових блогерів, інвесторів та інфлюенсерів заявити про себе на національному рівні. Премія, ініційована «Біржовим університетом» спільно з медіа «Мінфін», уже втретє збирає найактивніших творців фінансового контенту, аби відзначити їхній вклад у розвиток культури фінансової грамотності в Україні.

Шукаємо тих, хто формує фінансову грамотність в Україні

Цьогоріч організатори прагнуть не просто відзначити популярність, а й підтримати тих, хто дійсно формує свідоме ставлення українців до інвестування, навчає зберігати та примножувати капітал і мотивує досягати фінансової свободи.

Запрошуємо долучитися до премії фінансових інфлюенсерів, інвесторів, блогерів і творців контенту, які:

популяризують фінансову грамотність в Україні,

допомагають іншим зберігати, інвестувати й примножувати капітал,

щиро діляться своїм досвідом та надихають на фінансову свободу.

Участь можуть взяти автори блогів та каналів, які мають щонайменше 2000 підписників та висвітлюють фінансово-інвестиційну тематику з креативним підходом. За умовами конкурсу, кожен учасник може подати заявку лише в одну номінацію.

Прийом заявок на участь у премії триватиме до 5 червня включно. Заявку на участь можна подати за посиланням

Номінації Fin Blogger Award 2025

У рамках Fin Blogger Award передбачено як основні, так і спеціальні номінації. Серед основних — найкращі фінансові YouTube-канали, Instagram-блоги та Telegram-канали, а також проєкти, орієнтовані на жіночу аудиторію, родини, та ментори, які навчають інвестуванню. Окрема відзнака чекає на медіаперсону року в інвестсфері.

Особливу увагу організатори приділили й спеціальним номінаціям, які покликані відзначити мультиінвесторів, новаторів портфельного інвестування, авторів вірусного контенту, а також нові обличчя інвестблогінгу. У номінації «Майбутній голос фінансового блогінгу» переможець може отримати інвестиційний портфель акцій на суму $2 000.

Важливо! Учасник може взяти участь одночасно в одній основній та одній позаконкурсній номінації. Для цього він має подати дві заявки в одній формі — одну на основну номінацію, іншу — на позаконкурсну.

Визначення переможців

Оцінювання учасників відбуватиметься у два етапи. У основних номінаціях переможців визначатимуть шляхом відкритого онлайн-голосування на сайті конкурсу, яке триватиме до 23 червня включно. Переможців спеціальних номінацій обиратиме незалежне журі на основі таких критеріїв, як якість та залучення аудиторії, оригінальність тем, актуальність контенту та наявність освітніх продуктів.

Церемонія нагородження Fin Blogger Award 2025 відбудеться 26 червня о 18:00 у Києві. Організатори обіцяють атмосферу натхнення, нетворкінгу та визнання для тих, хто щодня допомагає українцям ставати фінансово грамотними у своїх інвестиційних рішеннях.

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