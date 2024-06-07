Fin Blogger Award 2024: виберіть найкращого блогера та блогерку серед блогерів-інвесторів — Finance.ua

Fin Blogger Award 2024: виберіть найкращого блогера та блогерку серед блогерів-інвесторів Сьогодні 14:10

Fin Blogger Award 2024: виберіть найкращого блогера та блогерку серед блогерів-інвесторів

12 червня у Києві відбудеться Fin Blogger Award — головна премія року для блогерів фінансової та інвестиційної сфер, організована «Біржовим університетом» та «Мінфіном». Що має на меті цей захід та навіщо до нього долучатися, розглянемо нижче у статті.

Чому важливо підтримувати україномовний контент?

Підтримка україномовного контенту — це не лише питання національної ідентичності, але й економічного розвитку. Раніше контент про фінанси був рідкістю, але тепер українці мають можливість дізнаватися про тенденції та тренди інвестування не лише англійською, а й рідною мовою. Це сприяє зростанню фінансової обізнаності серед громадян, що, у свою чергу, зміцнює економіку країни. Ба більше, інфлюенсери не лише діляться своїм досвідом, а й надихають своїх підписників досягати фінансової незалежності та реалізовувати цілі. Тому, підтримуючи україномовних блогерів, ми інвестуємо у майбутнє України, допомагаючи формувати фінансово грамотне суспільство.

Переваги участі у премії нагородження

Fin Blogger Award заснована не тільки для того, аби нагороджувати найкращих інфлюенсерів та блогерів. Мета цього заходу полягає у тому, щоб кожен міг долучитися до спільноти сучасних українських фінблогерів, поділитися своїми знаннями й навичками ведення каналів та блогів та познайомитися з тенденціями фінансового й інвестиційного секторів.

Кожен охочий має змогу особисто зустрітися з відомими фінансовими експертами, ближче познайомитися з їхньою роботою та знайти підтримку та мотивацію на реалізацію власних ідей.

Крім того, на заході можна обговорити актуальні фінансові питання, отримати поради та обмінятися думками як з номінантами так і з учасниками.

Окремо хочемо наголосити на тому, що купуючи квиток лише за 500 гривень, ви вносите свій вклад у розвиток фінансової освіти дітей, адже всі кошти підуть на соціальний проєкт із розвитку фінансової освіти дітей, а саме літній табір фінансової грамотності.

Зараз на сайті триває голосування , і кожен охочий може взяти участь у визначенні переможців. Голосування закінчиться 9 червня, тому радимо поспішити. Виберіть свого лідера або лідерку серед таких номінацій, як:

Найкращий YouTube-канал про інвестиції

Найкращий експертний інстаблог

Найкращий Telegram-канал про інвестиції

Найкращий Tik-Tok про інвестиції

Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції

Найкращий лектор з інвестиційної тематики

Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер

Найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт

Майбутній лідер фінансового блогінгу

Fin Blogger Award 2024 — це не лише визнання досягнень блогерів, але й важливий крок до розвитку фінансової грамотності в Україні. То ж долучайтесь до церемонії нагороження, яка відбудеться 12 червня о 18:00 в Unit. City, Київ.

Приєднуйтесь до нас та станьте частиною цієї значущої події для українського блогерства!

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