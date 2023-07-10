Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів (фото) — Finance.ua

Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів (фото)
У сімействі Fiat з’явився електромобіль, керувати яким дозволяється з 14 років: модель Topolino буде цікава як дорослим, так і школярам та студентам.
Двомісний Fiat має таке ж внутрішнє компонування, що і знайома європейцям Citroen Ami. Тут трубчате шасі, одягнене в ліврею з кузовних панелей. Довжина всього 2,54 м, а ширина ледь дотягує до 1,4 м.
Машина буде доступна з дверима або без них. Це може бути седан чи кабріолет з системою згортання/розгортання брезентового даху.
Порожня машина важить 487 кг. Така маса транспортного засобу підпадає під категорію «легкий квадрицикл», що стає доступним для управління дітям з 14 років без ліцензії чи патенту. Щоправда, обов’язковою є підготовка за спрощеною програмою «AM-дозвіл», тобто потрібно мати звичайнісіньке «посвідчення безпеки дорожнього руху». Воно видається після проходження курсу ПДР.
В машині стоїть синхронний двигун з постійними магнітами, що розвиває потужність 8,2 к.с. Це навіть удвічі менше, ніж у картингу. Розгін від 0 до максимально дозволеної швидкості 45 км/год займає всього 10 секунд. Експерти визнали такий силовий діапазон та швидкісний бар'єр безпечними.
Силовий агрегат живиться від літій-залізо-фосфатного акумулятора (65 кг). Накопичувач електроенергії розміщений у задній частині автомобіля й працює при напрузі 48 вольт. Його потужність складає 5,4 кВт*г, чого достатньо для 75-кілометрового пробігу.
Багажник у Fiat Тopolino відсутній, але у салоні між сидіннями є місце для валізи. Щодо зарядки, то електромобіль відновлюється в живленні за 4 години від побутової розетки на 220 вольт.
Fiat ще не деталізував вартість, але експерти схиляються до думки, що цінник на Fiat Тopolino буде трохи меншим 10 000 євро.
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