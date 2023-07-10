Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів (фото) — Finance.ua

Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів (фото) Сьогодні 02:29 — Технології&Авто

Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів (фото), Фото: Fiat

У сімействі Fiat з’явився електромобіль, керувати яким дозволяється з 14 років: модель Topolino буде цікава як дорослим, так і школярам та студентам.

Двомісний Fiat має таке ж внутрішнє компонування, що і знайома європейцям Citroen Ami. Тут трубчате шасі, одягнене в ліврею з кузовних панелей. Довжина всього 2,54 м, а ширина ледь дотягує до 1,4 м.

Машина буде доступна з дверима або без них. Це може бути седан чи кабріолет з системою згортання/розгортання брезентового даху.

Фото: Fiat

Порожня машина важить 487 кг. Така маса транспортного засобу підпадає під категорію «легкий квадрицикл», що стає доступним для управління дітям з 14 років без ліцензії чи патенту. Щоправда, обов’язковою є підготовка за спрощеною програмою «AM-дозвіл», тобто потрібно мати звичайнісіньке «посвідчення безпеки дорожнього руху». Воно видається після проходження курсу ПДР.

В машині стоїть синхронний двигун з постійними магнітами, що розвиває потужність 8,2 к.с. Це навіть удвічі менше, ніж у картингу. Розгін від 0 до максимально дозволеної швидкості 45 км/год займає всього 10 секунд. Експерти визнали такий силовий діапазон та швидкісний бар'єр безпечними.

Фото: Fiat

Силовий агрегат живиться від літій-залізо-фосфатного акумулятора (65 кг). Накопичувач електроенергії розміщений у задній частині автомобіля й працює при напрузі 48 вольт. Його потужність складає 5,4 кВт*г, чого достатньо для 75-кілометрового пробігу.

Багажник у Fiat Тopolino відсутній, але у салоні між сидіннями є місце для валізи. Щодо зарядки, то електромобіль відновлюється в живленні за 4 години від побутової розетки на 220 вольт.

Fiat ще не деталізував вартість, але експерти схиляються до думки, що цінник на Fiat Тopolino буде трохи меншим 10 000 євро.

Телеканал 24 За матеріалами:

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