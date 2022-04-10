Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото) — Finance.ua

Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото)

Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна без прав (фото), Stellantis

Знаменитий Fiat 500 Topolino повертається у новому форматі. Культову компактну модель відродять як невеликий електромобіль, а допоможуть у його створенні партнери по концерну Stellantis. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Як стало відомо, новий Fiat Topolino буде італійською версією мініатюрного електрокара Citroen Ami. Нагадаємо, що Ami вже має один клон — Opel Rocks-e.

Як і Opel, Fiat Topolino практично не відрізнятиметься від французького побратима. Хоча не виключено, що він отримає зсувний дах, як у оригінального Topolino. Автомобіль збереже оригінальний дизайн та асиметричні двері. Довжина двомісного електрокара становитиме лише 2,4 м, а вага — менше ніж 500 кг.

Невеликий електродвигун на 8 л. с. дозволить розвивати 45 км/год. Оскільки електрокар малопотужний, то в низці країн керувати ним можна буде без прав водія.

Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год дозволить проїжджати близько 70 км без підзарядки. Зарядити електромобіль Fiat Topolino можна буде за 3 години. Ціна на автомобіль становитиме приблизно 7000 євро.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.