Fiat презентував новий кросовер Grande Panda — Finance.ua

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Fiat презентував новий кросовер Grande Panda

Технології&Авто
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Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
Європейська лінійка Fiat продовжує оновлюватись та розширюватись. Окрім відомих 500 і 500X, є новий кросовер 600. Крім того, можна обрати гарячі моделі Abarth, популярну модель Tipo і симпатичну Panda. До останньої тепер приєднується новий кросовер Grande Panda, більший і технічно інший автомобіль.
Grande Panda є доповненням, а не заміною нинішньої Panda, яка залишатиметься принаймні до 2027 року, коли їй виповниться 16 років. Як випливає з назви новачка, він набагато грандіозніший за стару машину. Його довжина становить 3,99 м, що робить його приблизно на 30 мм довшим за Panda третього покоління, випущену ще в 2011 році.
Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
Хоча це все ще компактний автомобіль, але значно більший, ніж раніше. Стрибок розміру не є справжнім сюрпризом, оскільки квадратний кросовер є по суті версією нового Citroën C3, який продається в Європі. Він виглядає набагато веселіше, ніж його французький аналог, посилаючи атмосферу концептуального автомобіля, навіть якщо це серійна модель.
Fiat Grande Panda має піксельний мотив, який може змусити згадати Hyundai Ioniq 5. Ці передні світлодіодні денні ходові вогні мають картатий візерунок. Це повторювана тема, яку також можна помітити всередині задніх ліхтарів. Італійська марка створила дизайн із квадратами та кутами 90 градусів, й така модель має освіжити міський пейзаж, де домінують круті дизайни та вигнуті лінії.
Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
17-дюймові колеса з діамантовим дизайном мають центральну букву «X», яка доповнює світловий підпис спереду та ззаду. Пластикове покриття навколо колісних арок робить Grande Panda більш міцним, як і масивні рейлінги на даху. Замість використання старомодного значка на задній частині, на дверях багажника вибитий великий шрифт Fiat. На чорній горизонтальній смузі, що з’єднує задні ліхтарі, видно напис Panda.
Grande Panda продаватиметься з гібридними та електричними силовими агрегатами, імовірно, такими ж, які доступні для Citroën C3.
Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
Очікуйте 1,2-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом і трьома циліндрами, м’якою гібридною установкою та шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. ДВЗ має потужність 100 кінських сил, тоді як електродвигун забезпечує тимчасовий приріст на 28 кінських сил. Однак цей електромотор видає лише 12 к.с. під час прискорення.
Повністю електричний Grande Panda може успадкувати двигун потужністю 113 к.с. від e-C3 разом із літієво-залізо-фосфатною (LFP) батареєю на 44 кВт-год для запасу ходу 320 км. Citroën також має намір продавати дешевший 200-кілометровий e-C3 з 2025 року.
Grande Panda продаватиметься не лише в Європі, оскільки Fiat хоче постачати нову модель також на Близькій Схід та в Африку.
За матеріалами:
motorcar
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