Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami — Finance.ua

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Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami

Технології&Авто
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Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami
Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami
Fiat повертає на ринок знаменитий Topolino. Компактна модель буде представлена найближчим часом і стане електричною.
Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті Stellantis.
Новий Fiat Topolino стане мініатюрним двомісним сітікаром на базі Citroen Ami. Його довжина сягає близько 2,4 м, а маса становить менше 500 кг.
Електромобіль Fiat Topolino не оснастили дверима, а його дах — зсувний. Передня частина з великими круглими фарами та хромованим бампером виконана в ретростилі.
Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami
Характеристики Fiat Topolino поки що не розкривають. Очікується, що він отримає силову установку від Citroen Ami — 8-сильний двигун і батарею на 5,5 кВт∙год. Французька модель розганяється до 45 км/год і має запас ходу в 70 км.
Новий Fiat Topolino обіцяє бути доступним, адже Citroen Ami коштує лише 7000 євро. Такими малопотужними авто в ряді країн Європи можна керувати без прав.
Оригінальний Fiat 500 Topolino — відома бюджетна модель, яку випускали з 1936 до 1955 року. Це був один із найдешевших автомобілів на європейському ринку. Назву моделі (у перекладі з італійської Topolino — «мишеня») придумали в народі, і згодом вона стала офіційною.
За матеріалами:
Фокус
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