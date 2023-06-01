Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami — Finance.ua

Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Fiat представив новий Topolino як ретро-версію Citroen Ami

Fiat повертає на ринок знаменитий Topolino. Компактна модель буде представлена найближчим часом і стане електричною.

Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті Stellantis.

Новий Fiat Topolino стане мініатюрним двомісним сітікаром на базі Citroen Ami. Його довжина сягає близько 2,4 м, а маса становить менше 500 кг.

Електромобіль Fiat Topolino не оснастили дверима, а його дах — зсувний. Передня частина з великими круглими фарами та хромованим бампером виконана в ретростилі.

Характеристики Fiat Topolino поки що не розкривають. Очікується, що він отримає силову установку від Citroen Ami — 8-сильний двигун і батарею на 5,5 кВт∙год. Французька модель розганяється до 45 км/год і має запас ходу в 70 км.

Новий Fiat Topolino обіцяє бути доступним, адже Citroen Ami коштує лише 7000 євро. Такими малопотужними авто в ряді країн Європи можна керувати без прав.

Оригінальний Fiat 500 Topolino — відома бюджетна модель, яку випускали з 1936 до 1955 року. Це був один із найдешевших автомобілів на європейському ринку. Назву моделі (у перекладі з італійської Topolino — «мишеня») придумали в народі, і згодом вона стала офіційною.

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