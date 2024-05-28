ФГВФО запланував продаж активів 9 банків, що ліквідуються — Finance.ua

ФГВФО запланував продаж активів 9 банків, що ліквідуються Сьогодні 15:36 — Фондовий ринок

З 27 по 31 травня у системі Prozorro. Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 879,8 млн грн.

«Із них на суму 1 773,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 100,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 5,7 млн грн.», — йдеться в повідомленні.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» — на загальну суму 986,4 млн грн, з яких 986,2 млн грн — початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,02 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 644,7 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 622,6 млн грн, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 22,0 млн грн.

АТ «МР БАНК» — із початковою ціною понад 117,9 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.

АТ «МЕГАБАНК» — на загальну суму 87,4 млн грн, з них об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться з початковою ціною понад 69,9 млн грн, права вимоги за кредитами — 17,4 млн грн.

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 18,9 млн грн, з яких 16,4 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами, 2,5 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ «АКБ «КОНКОРД» — на загальну суму 18,2 млн грн, з них на суму 13,1 млн грн — права вимоги за кредитними договорами, майже 5,0 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком, 0,01 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «БАНК ФОРВАРД» — з початковою ціною 4,3 млн грн на торги виставляються об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «АЙБОКС БАНК» — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться з початковою ціною 1,4 млн грн.

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» — із стартовою ціною 0,7 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком. У Фонді гарантування нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

У Фонді гарантування нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.