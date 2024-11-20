ФГВФО виставляє на торги активів на 661,5 млн грн цього тижня — Finance.ua

ФГВФО виставляє на торги активів на 661,5 млн грн цього тижня Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Цього тижня (18 листопада — 22 листопада) у системі Prozorro. Продажі запланований продаж активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 661,5 млн грн. Із них на суму 578,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 53,8 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, на 28,6 млн грн — дебіторську заборгованість перед банками.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «МР БАНК» — на загальну суму 471,4 млн грн. Права вимоги за кредитними договорами виставлені на аукціон за початковою ціною 470,7 млн грн, на 659,8 тис. грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «АКБ «КОНКОРД» — на загальну суму 52,1 млн грн, з них на суму 28,5 млн грн на аукціони виставлено дебіторську заборгованість, об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби на суму 15,8 млн грн, та на 7,7 млн грн права вимоги за кредитними договорами.

АТ «МЕГАБАНК» — на загальну суму 44,5 млн грн, з яких: 44,2 млн грн — права вимоги за кредитними договорами, 278,3 тис. грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «БАНК ФОРВАРД» — із стартовою ціною 39,2 млн грн. Права вимоги за кредитами торгуватимуться за початковою ціною 37,8 млн грн, на 1,3 млн грн виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 8,8 тис. грн — дебіторська заборгованість.

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 28,2 млн грн, з них 18,3 млн грн — загальна початкова ціна прав вимоги за кредитами, на 9,7 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 93,2 тис. грн — дебіторської заборгованості перед банком.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — із стартовою ціною 25,9 млн грн торгуватиметься нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Нагадаємо, кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

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