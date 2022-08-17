ФГВФО розпочав задоволення вимог юросіб неплатоспроможного МР Банку — Finance.ua

ФГВФО розпочав задоволення вимог юросіб неплатоспроможного МР Банку Вчора 16:35 — Кредит&Депозит

ФГВФО розпочав задоволення вимог юросіб неплатоспроможного МР Банку

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розпочав задоволення вимог кредиторів сьомої черги (непов’язаних юридичних осіб) МР Банку (колишній Сбербанк). Про це повідомила пресслужба регулятора у середу.

«Управління та реалізація активів АТ „МР Банк“ дозволили Фонду гарантування вкладів акумулювати на рахунках банку суму, достатню для задоволення вимог кредиторів шостої черги та початку розрахунку із кредиторами сьомої черги банку. Відповідне рішення № 602 було прийнято виконавчою дирекцією Фонду 15 серпня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Загалом на задоволення вимог 54 986 кредиторів сьомої черги буде спрямовано 277,1 млн грн, що складає 10% від загальної суми сьомої черги.

Хто отримає відшкодування? Як відомо, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до сьомої черги кредиторів включено вимоги юридичних осіб — клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами, та вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними з банком особами.

Читайте також Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ

Також, відповідно до прийнятого рішення, одночасно погоджено задоволення у повному обсязі вимог кредиторів 6 черги АТ "МР Банк"(фізосіб, які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано). Загалом 100 кредиторам буде перераховано майже 2,4 млн. грн. Таким чином вимоги кредиторів 6 черги будуть задоволені на100%.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів. У зв`язку з цим у ФГВФО звернули увагу кредиторів АТ «МР Банк», включених до шостої та сьомої черги, на необхідність подати до банку заяви із банківськими реквізитами для задоволення кредиторських вимог. У разі якщо відповідні заяви з реквізитами були подані кредиторами АТ «МР Банк» раніше і реквізити з того часу не змінились, повторно подавати таку заяву непотрібно.

Нагадаємо, процедуру ліквідації АТ «МР Банк» Фонд розпочав 25 лютого.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.