ФГВФО повторно виставив на торги кредити, забезпечені будівлями автосалонів у Харкові — Finance.ua
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ФГВФО повторно виставив на торги кредити, забезпечені будівлями автосалонів у Харкові

Фондовий ринок
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Фонд гарантування планує провести аукціон із продажу активів АТ «Мегабанк», зокрема права вимоги за кредитами, у забезпечення за якими передано відразу кілька об'єктів нерухомості в Харкові, у яких зараз розміщуються діючі автосалони.
Про це повідомляє ФГВФО.
14 серпня у системі Прозорро. Продажі відбудеться повторний голландський аукціон з продажу лоту GL16N024334, до складу якого увійшли активи АТ «Мегабанк», зокрема — права вимоги за кредитами, у забезпечення за якими передано одразу кілька об'єктів нерухомості у Харкові, у яких зараз розміщуються діючі автосалони.
Одним лотом на торги виставлено права вимоги за шістьма кредитними договорами та дебіторська заборгованість на загальну суму 505,7 млн грн.
Компанії-позичальники не перебувають у стані припинення, а основним напрямком діяльності є торгівля автомобілями. При цьому забезпеченням за договорами виступають об'єкти нерухомості у Харкові, загальною площею понад 35 тис. кв. м. Передані у заставу об'єкти нерухомості знаходяться на вулиці Героїв праці, Клочківській та Шевченка. У частині заставних об'єктів зараз розміщується, зокрема, декілька автосалонів відомих марок.
Звертаємо увагу, що на продаж виставлено права вимоги за кредитами, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.
Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.
Стартова ціна — 505,7 млн грн.
Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
За матеріалами:
Finance.ua
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