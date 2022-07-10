ФГВФО подовжив термін пошуку інвесторів для Мегабанку — Finance.ua

ФГВФО подовжив термін пошуку інвесторів для Мегабанку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного Мегабанку з ринку.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Так, строк подання зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій продовжено майже на два тижні — до 19 липня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12.07.2022 року (включно).
Що відбувається з Мегабанком
Нагадаємо, два потенційні інвестори зацікавлені придбати визнаний неплатоспроможним Мегабанк. Вони подали заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі, оголошеному Фондом гарантування вкладів.
Імена інвесторів тримаються в таємниці.
Довідка Finance.ua:
- 2 червня НБУ визнав «Мегабанк» неплатоспроможним, а вже на наступний день ФГВФО запровадило у банку тимчасову адміністрацію;
- наразі чотири банки-агенти надають можливість вкладникам отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. Це банки — АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ».
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