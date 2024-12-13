ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків

Фондовий ринок
66
ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків
ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків
ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків.
Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.
«В сфері роботи з колишніми мажоритарними власниками і топменеджерами банків, які виводилися з ринку, ми знаходимось на достатньо гарячій стадії. Всього на цей момент вже заявлено десь 140 цивільних позовів майже по 70 банках. Загальна сума позовних вимог складає близько 220 млрд грн. Це стосується і прямих цивільних позовів, і цивільних позовів, які заявлялися в межах кримінальних проваджень, і цивільних позовів, які заявлялися уже по результатах винесених судових рішень у кримінальних провадженнях», — розповів Андрій Оленчик.
Фонд намагається судитися з ексвласниками та екскерівниками збанкрутілих банків як в Україні, так і за кордоном. «Ми активно воюємо як в Україні, так і у зовнішній юрисдикції, наскільки це можливо. І є певні результати. Але роботи ще непочатий край, особливо враховуючи специфічні особливості нашої недореформованої правоохоронної і судової системи», — зазначив Андрій Оленчик.
Прогнозувати судові рішення він не береться. «Є певні результати, є певні рішення, які винесені і набули чинності, на користь кредиторів ліквідованих банків. Це вже більше, ніж статистична похибка, що є позитивною динамікою для нас, враховуючи досвід попередніх років. Але при цьому ми далі включаємось в інший різновид національного спорту „а як знайти активи і стягнути“. Наші прогнози дуже стримано оптимістичні», — сказав Андрій Оленчик.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.