ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків — Finance.ua

ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків Сьогодні 15:38 — Фондовий ринок

ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків

ФГВФО подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків.

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.

«В сфері роботи з колишніми мажоритарними власниками і топменеджерами банків, які виводилися з ринку, ми знаходимось на достатньо гарячій стадії. Всього на цей момент вже заявлено десь 140 цивільних позовів майже по 70 банках. Загальна сума позовних вимог складає близько 220 млрд грн. Це стосується і прямих цивільних позовів, і цивільних позовів, які заявлялися в межах кримінальних проваджень, і цивільних позовів, які заявлялися уже по результатах винесених судових рішень у кримінальних провадженнях», — розповів Андрій Оленчик.

Фонд намагається судитися з ексвласниками та екскерівниками збанкрутілих банків як в Україні, так і за кордоном. «Ми активно воюємо як в Україні, так і у зовнішній юрисдикції, наскільки це можливо. І є певні результати. Але роботи ще непочатий край, особливо враховуючи специфічні особливості нашої недореформованої правоохоронної і судової системи», — зазначив Андрій Оленчик.

Прогнозувати судові рішення він не береться. «Є певні результати, є певні рішення, які винесені і набули чинності, на користь кредиторів ліквідованих банків. Це вже більше, ніж статистична похибка, що є позитивною динамікою для нас, враховуючи досвід попередніх років. Але при цьому ми далі включаємось в інший різновид національного спорту „а як знайти активи і стягнути“. Наші прогнози дуже стримано оптимістичні», — сказав Андрій Оленчик.

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