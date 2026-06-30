ФГВФО передав до Міжнародного реєстру збитків матеріали про «воєнні» втрати банків Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав передачу матеріалів до Міжнародного реєстру збитків для України.

Про це йдеться в повідомленні Фонду

Йдеться про втрати банків, що виводяться з ринку, та їхніх кредиторів унаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією.

Реєстр був створений у 2023 році для обліку заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок російської військової агресії в Україні або проти України. Це перший крок для подальшої практичної реалізації міжнародного компенсаційного механізму, який в подальшому передбачатиме розгляд та оцінку таких заяв постраждалих осіб, встановлення суми збитків та призначення виплат.

Прийом заяв від юридичних осіб до Реєстру був відкритий наприкінці квітня 2026 р., після чого Фонд гарантування вкладів ініціював передачу відповідних документів про збитки банків, що виводяться або були виведені з ринку.

Зокрема, ФГВ забезпечив передачу до Реєстру матеріалів щодо руйнування частини нерухомого майна ПАТ «Промінвестбанк», який після початку повномасштабного вторгнення був переданий Державі Україна.

Крім відшкодування збитків за час повномасштабної війни, Фонд гарантування вкладів також бореться за стягнення з країни-агресора втрат, завданих нею з 2014 року. Фонд подав низку позовів проти країни-агресора за такими втратами та наразі готує нові.

На сьогодні ФГВ отримав остаточні, обов’язкові до виконання, рішення судів на свою користь за чотирма такими позовами:

— рішення Господарського суду м. Києва від 23 січня 2024 р. у справі ПАТ «КБ «УФС» на понад 1,9 млрд грн (справа № 910/7444/23),

— рішення Господарського суду м. Києва від 17 липня 2025 на загальну суму 498,5 млн грн за груповим позовом, у якому об’єднано 5 банків, — ПАТ «ГРІН БАНК», ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», ПАТ «БАНК «ТАВРИКА», ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (справа № 910/731/25),

— рішення Господарського суду м. Києва від 23 грудня 2025 р. про стягнення збитків, завданих ПАТ «КБ «Промекономбанк» у розмірі 651,0 млн грн (справа № 910/8847/23),

— рішення Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2026 р. за збитками ПАТ «ВТБ БАНК» у розмірі понад 3,1 млрд грн (справа № 910/14761/25).

За попередньою оцінкою Фонду гарантування вкладів, унаслідок агресії рф у 2014−2022 рр., збитки банків, що були передані під управління Фонду, складають понад 84 млрд гривень.

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