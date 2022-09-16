Фейкова грошова допомога: як вберегти свої кошти від шахраїв — Finance.ua

Фейкова грошова допомога: як вберегти свої кошти від шахраїв Вчора 09:49 — Особисті фінанси

Фейкова грошова допомога: як вберегти свої кошти від шахраїв

Попри війну кількість шахраїв лише збільшується: аферисти знаходять щоразу нові способи видурити кошти із кишень українців. Ба більше, зловмисники навіть не соромляться використовувати як «наживку» різні види матеріальної допомоги «від держави».

Розповідаємо, як працює «найпопулярніша» схема, аби ви могли захистити свої гроші.

Як працює схема

Шахраї надсилають SMS або розміщують повідомлення в соцмережах про нібито надання коштів єПідтримки. Мовляв, для того, щоб отримати допомогу, треба клікнути на посилання. Однак у жодному разі не можна переходити за посиланням. Це класичний фішинг.

Після переходу за шахрайським посиланням сайт буде вимагати в людини ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які потім перейдуть до рук злочинців. Тобто з вашої банківської картки можуть списати кошти або скористатися паспортними даними для інших цілей.

Наголосимо, що аналогічні афери зловмисники можуть використовувати і для інших видів допомоги, зокрема, грошових виплат від Червоного Хреста України, ООН та інших міжнародних організацій.

Як вберегтися

Тут все просто — не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Перевірте власноруч у Google, як пишеться адреса того чи іншого сайту, порівняйте або введіть у пошуку текст повідомлення, який вам прийшов. Скоріш за все, вас там уже чекатиме попередження про шахрайство.

Якщо ж говорити про аферу «6500 від держави» (як на скріншоті вище), то важливо знати, що подати заявку на грошову виплату з програми єПідтримка можна було до 31 березня 2022 року і лише в офіційному додатку «Дія». Однак наразі надання послуги припинено

Ось ще декілька корисних порад, аби ви не стали жертвою фішингу:

користуйтесь лише захищеними офіційними сайтами та перевіреними платіжними сервісами;

якщо вас було переадресовано на невідомий сайт, з незнайомим, або іншим доменним іменем — не вводьте конфіденційну інформацію в запропоновані поля;



при відвідуванні банківських сайтів, стежте, щоб було встановлено захищене з’єднання HTTPS. В адресному рядку повинен відображатися спеціальний символ — замок. Ви також можете перевірити сертифікат для HTTPS при кліку по цьому замку. Звертайте увагу на підтверджений сертифікат у вікні що спливає.



Пам’ятайте про конфіденційну інформацію. Зокрема, нікому не розголошуйте (а тим паче — не вводьте на підозрілих сайтах):

логін та пароль для входу в мобільний додаток;

номер, термін дії, CVV2/CVC2, ПІН платіжної картки;

одноразові паролі підтвердження операцій;

адреса вашої електронної пошти;

фінансовий номер вашого телефону;

слово-пароль до картки, відповіді на секретні питання тощо.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.