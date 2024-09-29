Ferrari продає іграшкову копію суперкара за ціною Suzuki Swift (фото) — Finance.ua

Ferrari продає іграшкову копію суперкара за ціною Suzuki Swift (фото)
Новітній суперкар Ferrari 12Cilindri отримав зменшену копію. Її створили в компанії Amalgam Collection та оцінили у 18 220 доларів — як новий Suzuki Swift.
Про модель авто розповіли на сайті виробника.
Копія Ferrari 12Cilindri виготовлена в масштабі 1:8 та сягає 59 см у довжину. На її розробку витратили 3000 годин, а збирання однієї моделі займає 300 годин.
Дизайн та інтер’єр Ferrari 12Cilindri відтворили до найменших деталей. Модель суперкара пофарбували у фірмовий червоний колір Ferrari Rosso Corsa, а салон оздоблений синьою шкірою.
Усього виготовлять лише 398 копій Ferrari 12Cilindri — по 199 купе та кабріолетів.
За бажання покупці зможуть персоналізувати свої моделі авто — вибрати особливий колір та внутрішнє оздоблення. У цьому випадку ціна Ferrari зросте до 25 510 доларів.
А от двигун авто роздивитися не можна, адже капот не відкривається.
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