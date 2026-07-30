Федоров заявив, що його звільнення пов’язане з реформою закупівель Сьогодні 12:40

Михайло Федоров

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що справжні причини його звільнення пов’язані не з конфліктом, про який повідомлялося публічно, а з реформуванням процесів закупівель і проведення тендерів у Міністерстві оборони.

Про конфлікт із головкомом

«Я б не хотів будувати якісь теорії навколо цього, не хотів би переказувати розмови, які були з президентом. Там немає чогось нового, чого не було публічно до цього озвучено. В першу чергу лунало про те, що є певний конфлікт, але в принципі я думаю, що причини взагалі знаходяться в іншому», — зазначив він, додавши, що насправді прямо такого особистого конфлікту з головкомом не було, це був більше світоглядний конфлікт.

За словами Федорова, після початку реформування низки внутрішніх процесів у Міністерстві оборони навколо відомства та його діяльності почав посилюватися тиск.

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Перебудова процесів в міністерстві

«Дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі — певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи, — десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися. Причина, яка пов’язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку — це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі», — сказав колишній міністр оборони.

За його словами, тиск з різних сторін сприймався як частина процесу — тобто потрібно просто перебудувати фундамент і тоді питання вирішиться.

«Десь у квітні я попередив президента: дивіться, зараз до вас будуть приходити і говорити, що зі мною щось не так, що в мене політичні амбіції, що в мене є дронові компанії, що я зламав якісь процеси і т.д. Ви повинні кросчекинг робити цієї інформації в мене, тому що я наступив на інтереси багатьох людей і компаній», — додав Федоров.

Відставка уряду

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку автоматично пішов увесь склад уряду. 16 липня в низці міст України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Українська правда За матеріалами:

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