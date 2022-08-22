Федоров розповів, як у "Дії" можна буде отримати пільгову іпотеку — Finance.ua

Федоров розповів, як у "Дії" можна буде отримати пільгову іпотеку Вчора 09:12 — Особисті фінанси

Федоров розповів, як у "Дії" можна буде отримати пільгову іпотеку

Уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку, в першу чергу, для військових та членів їхніх родин, для медиків, вчителів, науковців.

Про це розповів в ефірі єдиного національного телемарафону віцепрем’єр-міністр — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Другим етапом, за словами міністра, буде доступна іпотека для ВПО та членів їхніх родин, а далі — для всіх українців.

«Цей проєкт передбачає пільгову ставку — від 3 до 7% для придбання житла. Інновація, окрім пільг у відсотках, полягає у тому, що цю послугу можна буде отримати через „Дію“, не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, ходити по забудовниках», — сказав міністр.

Читайте також Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит

Він пояснив, що в «Дії» можна буде відправити запити в різні банки щодо кредитування.

«Автоматом акумулюється й передається вся необхідна інформація, після цього людина отримує електронний документ — згоду від банку, на яку суму ви можете отримати пільгову іпотеку. Далі з електронним документом можна звертатися до забудовників, вибирати житло і купувати його в іпотеку», — сказав Федоров.

Головна умова — потрібно буде зробити внесок 20%. Для військових, медиків, вчителів та науковців буде діяти 3% пільгова ставка. Іпотека видаватиметься на термін до 20 років, пояснив посадовець.

Довідка Finance.ua:

із жовтня Уряд запускає перший етап програми «Доступна іпотека». Взяти участь зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності;

до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не знаходяться під санкціями;

сума іпотечного кредиту буде залежати від регіону та населеного пункту, в якому учасник хоче придбати квартиру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.