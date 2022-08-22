Федоров розповів, як у "Дії" можна буде отримати пільгову іпотеку — Finance.ua

Федоров розповів, як у "Дії" можна буде отримати пільгову іпотеку
Уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку, в першу чергу, для військових та членів їхніх родин, для медиків, вчителів, науковців.
Про це розповів в ефірі єдиного національного телемарафону віцепрем’єр-міністр — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
Другим етапом, за словами міністра, буде доступна іпотека для ВПО та членів їхніх родин, а далі — для всіх українців.
«Цей проєкт передбачає пільгову ставку — від 3 до 7% для придбання житла. Інновація, окрім пільг у відсотках, полягає у тому, що цю послугу можна буде отримати через „Дію“, не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, ходити по забудовниках», — сказав міністр.
Він пояснив, що в «Дії» можна буде відправити запити в різні банки щодо кредитування.
«Автоматом акумулюється й передається вся необхідна інформація, після цього людина отримує електронний документ — згоду від банку, на яку суму ви можете отримати пільгову іпотеку. Далі з електронним документом можна звертатися до забудовників, вибирати житло і купувати його в іпотеку», — сказав Федоров.
Головна умова — потрібно буде зробити внесок 20%. Для військових, медиків, вчителів та науковців буде діяти 3% пільгова ставка. Іпотека видаватиметься на термін до 20 років, пояснив посадовець.
Довідка Finance.ua:
- із жовтня Уряд запускає перший етап програми «Доступна іпотека». Взяти участь зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності;
- до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не знаходяться під санкціями;
- сума іпотечного кредиту буде залежати від регіону та населеного пункту, в якому учасник хоче придбати квартиру.
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