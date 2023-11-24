Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів — Finance.ua

Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів Вчора 19:45 — Казна та Політика

Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав три зміни в роботі української системи вищої освіти, які мають реформувати університети.

Ключовими є впровадження наглядових рад, грантів і змін у фінансуванні, сказав Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.

«Гранти, ефективні ректори та зміна системи фінансування — це те, що змінить нашу освіту», — зазначив міністр.

Перша запропонована зміна — створення при університетах наглядових рад, які будуть обирати ректора. «Від ректора залежить, які він ставить KPI, як він буде менеджмент наймати. Так працює УКУ або виші в США», — говорить Федоров.

Друга пропозиція передбачає зміну формули фінансування університетів, щоби виші отримували гроші не лише за бюджетні місця від держави. Серед інших чинників, за які університетам можуть виділяти фінансування, Федоров назвав досягнення в науці, залучення іноземних спеціалістів, запуск нових напрямів, залучення нових студентів і маркетинг.

Він також запропонував ввести гранти для спеціальностей, які на сьогодні не є пріоритетними для держави, зокрема юристів та економістів. Для вступу на такі напрями Федоров пропонує видавати найкращим випускникам гранти, щоб вони самі вирішували, у який виш їм іти навчатися.

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