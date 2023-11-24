Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів — Finance.ua
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Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів

Казна та Політика
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Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів
Федоров розповів про три ключові зміни в реформі українських університетів
Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав три зміни в роботі української системи вищої освіти, які мають реформувати університети.
Ключовими є впровадження наглядових рад, грантів і змін у фінансуванні, сказав Федоров під час конференції Forbes Tech у Львові.
«Гранти, ефективні ректори та зміна системи фінансування — це те, що змінить нашу освіту», — зазначив міністр.
Перша запропонована зміна — створення при університетах наглядових рад, які будуть обирати ректора. «Від ректора залежить, які він ставить KPI, як він буде менеджмент наймати. Так працює УКУ або виші в США», — говорить Федоров.

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Друга пропозиція передбачає зміну формули фінансування університетів, щоби виші отримували гроші не лише за бюджетні місця від держави. Серед інших чинників, за які університетам можуть виділяти фінансування, Федоров назвав досягнення в науці, залучення іноземних спеціалістів, запуск нових напрямів, залучення нових студентів і маркетинг.
Він також запропонував ввести гранти для спеціальностей, які на сьогодні не є пріоритетними для держави, зокрема юристів та економістів. Для вступу на такі напрями Федоров пропонує видавати найкращим випускникам гранти, щоб вони самі вирішували, у який виш їм іти навчатися.
За матеріалами:
dev.ua
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