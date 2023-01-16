Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації — Finance.ua

Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації

Потенційний антикорупційний ефект від впровадження законопроєктів у сфері цифровізації, які наразі напрацьовуються, сягне приблизно 50 млрд грн.

Про це під час брифінгу щодо запобігання корупційним та протиправним схемам у будівельній сфері сказав віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Цифровізація сьогодні — один з фундаментальних інструментів боротьби з корупцією. Тільки у 2021 році антикорупційний ефект від діджиталізації становив 16 млрд грн. Тому Мінцифри продовжує запускати автоматичні сервіси, які унеможливлюють будь-які корупційні ризики. Потенційний ефект від законів, які ми наразі приймаємо, або тих, що перебувають у розробці, сягне приблизно ще 50 млрд грн», — розповів Федоров.

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Зокрема, за його словами, такого ефекту очікують від запровадження електронного акцизу на алкогольні та тютюнові вироби.

«Це має потрапити в топ антикорупційних послуг», — зауважив Федоров.

Іще одним шляхом унеможливлення корупції є запуск Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Віцепремʼєр нагадав, що наразі повністю автоматизовано процес реєстрації ФОПів, послугу «єМалятко», оформлення дозвільних документів на користування надрами, водними ресурсами тощо.

«Кожна електронна послуга прибирає ризик корупції — від побутового рівня до системного. Тільки автоматичні послуги зможуть нарешті покінчити з цим жахливим явищем», — наголосив Федоров.

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Укрінформ За матеріалами:

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