Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації — Finance.ua
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Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації

Казна та Політика
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Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації
Федоров озвучив антикорупційний ефект від цифровізації
Потенційний антикорупційний ефект від впровадження законопроєктів у сфері цифровізації, які наразі напрацьовуються, сягне приблизно 50 млрд грн.
Про це під час брифінгу щодо запобігання корупційним та протиправним схемам у будівельній сфері сказав віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Цифровізація сьогодні — один з фундаментальних інструментів боротьби з корупцією. Тільки у 2021 році антикорупційний ефект від діджиталізації становив 16 млрд грн. Тому Мінцифри продовжує запускати автоматичні сервіси, які унеможливлюють будь-які корупційні ризики. Потенційний ефект від законів, які ми наразі приймаємо, або тих, що перебувають у розробці, сягне приблизно ще 50 млрд грн», — розповів Федоров.
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Зокрема, за його словами, такого ефекту очікують від запровадження електронного акцизу на алкогольні та тютюнові вироби.
«Це має потрапити в топ антикорупційних послуг», — зауважив Федоров.
Іще одним шляхом унеможливлення корупції є запуск Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
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Віцепремʼєр нагадав, що наразі повністю автоматизовано процес реєстрації ФОПів, послугу «єМалятко», оформлення дозвільних документів на користування надрами, водними ресурсами тощо.
«Кожна електронна послуга прибирає ризик корупції — від побутового рівня до системного. Тільки автоматичні послуги зможуть нарешті покінчити з цим жахливим явищем», — наголосив Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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