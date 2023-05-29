Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів — Finance.ua

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Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів

Особисті фінанси
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Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів
Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів
Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.
Про це повідомив президент ФРУ Дмитро Олейник в інтерв'ю Обозревателю.
«Зараз ми збираємо й узагальнюємо інформацію про осіб, які задіяні у рейдерських атаках: від лейтенанта, який здійснює обшук з порушенням всіх процедур — до найвищих посадових осіб, які прикривають це свавілля. Всі ці прізвища будуть внесені у публічний реєстр. Рейдерська група атакує кожного з нас поодинці, сподіваючись отримати хабар або забрати майно. Рейдери дістали бізнес. Тому ми об'єднуємось, щоб протидіяти», — заявив Дмитро Олейник.
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Президент ФРУ вважає, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.
«Якби не війна, реакція бізнесу на це свавілля була б жорсткішою. Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що чорним полковникам та перевертням у мантіях нарешті дадуть по рукам», — зауважив Дмитро Олейник.
Президент ФРУ повідомив, що нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом. Її робоча назва «Свавіллю стоп!».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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