Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів — Finance.ua

Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Федерація роботодавців створить публічний реєстр рейдерів

Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

Про це повідомив президент ФРУ Дмитро Олейник в інтерв'ю Обозревателю.

«Зараз ми збираємо й узагальнюємо інформацію про осіб, які задіяні у рейдерських атаках: від лейтенанта, який здійснює обшук з порушенням всіх процедур — до найвищих посадових осіб, які прикривають це свавілля. Всі ці прізвища будуть внесені у публічний реєстр. Рейдерська група атакує кожного з нас поодинці, сподіваючись отримати хабар або забрати майно. Рейдери дістали бізнес. Тому ми об'єднуємось, щоб протидіяти», — заявив Дмитро Олейник.

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Президент ФРУ вважає, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.

«Якби не війна, реакція бізнесу на це свавілля була б жорсткішою. Ми уникаємо критики керівництва держави, не проводимо страйки. Натомість ми чекаємо, що чорним полковникам та перевертням у мантіях нарешті дадуть по рукам», — зауважив Дмитро Олейник.

Президент ФРУ повідомив, що нова антирейдерська платформа, яка обʼєднає бізнес для боротьби з рейдерством, буде представлена найближчим часом. Її робоча назва «Свавіллю стоп!».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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