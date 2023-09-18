ФДМУ виставив на продаж Український дім фарфоро-фаянсової промисловості — Finance.ua

ФДМУ виставив на продаж Український дім фарфоро-фаянсової промисловості Сьогодні 13:14 — Фондовий ринок

Фонд державного майна оголосив про проведення 4 жовтня онлайн-аукціону в системі «Prozorro.Продажі» з приватизації єдиного майнового комплексу державної установи «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості» (Вишневе, Київська область).

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Стартова ціна об'єкту — 21,7 млн гривень.

«Підприємство не здійснює діяльність з 2011 року. Його головний актив — офісний корпус площею 6050 кв. м — у місті Вишневе, за 3 км від столичної окружної дороги. Підприємство накопичило 3,3 млн гривень боргів, зокрема 0,3 млн гривень перед працівниками та 1,3 млн гривень перед бюджетом. Переможець аукціону бере на себе зобов’язання щодо погашення боргів протягом 6 місяців», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, ФДМУ оприлюднив в «Prozorro.Продажі» 15 об'єктів великої приватизації, зокрема ОПЗ, ОГХК, «Центренерго».

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